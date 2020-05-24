Сегодня в эфире #безантракта — день Бродского: экскурсия по «Полутора комнатам», стихи от Быкова и Улицкой, любимая музыка поэта Версия для печати Tweet

Сегодня онлайн-фестиваль «Фонтанки» #безантракта посвящен Иосифу Бродскому. Всемирно известному поэту родом из Ленинграда и нобелевскому лауреату 24 мая исполняется 80 лет.

День начнём на главной странице #безантракта в 13.00 экскурсией по квартире поэта в петербургском Доме Мурузи, которая буквально недавно стала музеем. Куратор пространства Павел Котляр покажет мавританскую лепнину, печи и камин; расскажет, как делил Бродский с матерью и отцом «Полторы комнаты» и как попала розетка на потолок комнате соседей поэта. 6+.

В 15.00 там же стартуют онлайн-чтения «Бродский из самоизоляции». Стихотворения поэта специально для «Фонтанки» прочитали писатели, музыканты, актеры, бизнесмены и его друзья. Среди участников — Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Яков Гордин, Михаил Мильчик, Нина Попова, Александр Красовицкий, Юлия Ауг, Александр Цой, Лев Лурье, Женя Любич и многие другие 16+

В 17.00 покажем документальный фильм Николая Якимчука «Иосиф Бродский: гиперССЫЛКА» (2016). Лента — о том, как «широко известный в узких кругах поэт Бродский» был отправлен в ссылку за тунеядство и стал сельскохозяйственным рабочим в архангельской деревне Норинская. 16+





Фото: кадр из фильма Фото: кадр из фильма

В 19.00 настанет время, чтобы послушать любимую музыку Бродского. «Концерт на Д-И-С-Т-А-Н-Ц-И-И: 1,5 метра в «Полторы комнаты» устроили джазовые музыканты Владимир Волков (контрабас), Алексей Чижик (вибрафон) Станислав Чигадаев (фортепиано) и Антон Алексеевский (флейта). Прямо в квартире поэта они импровизируют на его любимые сочинения — Доницетти, Вивальди, Баха, Пёрселла и других. Ведущая, автор проекта — Ирина Чижик (6+)

В остальное время продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru.

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