Сегодня в эфире #безантракта: кукольный мастер-класс, мэппинг-опера, концерт «Зимовья зверей»

Субботний день 23 мая начнем на tv.fontanka.ru в 13.00 с освоения новых практических навыков: заведующая отделом народов Поволжья и Приуралья Этнографического музея Елена Колчина научит изготавливать традиционные куклы разных видов и народов. Зачем при этом нужны маковые головки, початки кукурузы, береста, и как выглядит «трава для кукол» узнаете в серии из трех коротких мастер-классов. Конечно, главное — рассказ ученого о нашей истории и традициях, но если захотите последовать примеру и попробовать — запись будет доступна для просмотра в вашем темпе, с возможностью делать паузы. И смотреть ее можно и в следующие дни в библиотеке #безантракта в разделе «Музеи». 6+

В 15.00 перенесемся в ТЮЗ имени А.А. Брянцева и посмотрим спектакль «Поллианна» по пьесе Юрия Лоттина. Это инсценировка повести Элинор Портер, произведения культового, сделавшего своего автора, американскую писательницу, знаменитой. В историю девушки, изменившей своим оптимизмом весь мир вокруг, захотели поверить многие. И верят до сих пор. 12+

В 19.00 нас ждет необычный жанр — силуэтной мэппинг-оперы. Режиссер и сценарист Алла Масловская и художник-постановщик Марина Соснина представили произведение по мотивам «Русалки» Пушкина, одноименной народно-бытовой оперы Даргомыжского и сочинения Дворжака. Визуальный ряд составили графические силуэты художника Константина Изенберга (к слову, создателя памятника «Стерегущий»), созданные в XIX веке. 12+

А в 20.00 отправимся в культурный центр «Сердце». Там в прямом эфире пройдет концерт группы «Зимовье зверей». Константин Арбенин и его команда сыграют старые хиты и новые песни. При желании музыкантов можно отблагодарить за концерт, информация об этом есть в группе https://vk.com/serdcespb культурного центра.

В остальное же время продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на https://tv.fontanka.ru/

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