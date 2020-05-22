Восемь часов музыки: БГ, Рената Литвинова, Найк Борзов устроят фестиваль в поддержку независимых книжных

Музыкальный фестиваль в поддержку независимой книготорговли пройдёт в России 31 мая. Событие называется «Редкие виды», его организуют пять площадок — петербургские «Все свободны» и «Порядок слов», московский «Маршак», екатеринбургский «Пиотровский» и «Смена» из Казани.

В списке подтвердивших своё участие артистов — Борис Гребенщиков, Евгений Федоров (Tequilajazzz), Псой Короленко, Найк Борзов, Рената Литвинова, Леха Никонов, Вера Полозкова, «Хадн Дадн» и другие. Ведущими станут музыкальные журналисты, критики и издатели — Денис Бояринов, Алексей Мунипов, Анна Наринская, Феликс Сандалов, Галина Юзефович.

Концерт, который продлится восемь часов, 13.00 до 23.00, будет бесплатным. Но зрители смогут пожертвовать деньги, чтобы поддержать независимую книготорговлю.

«Мы, как и все, любим музыку, мы продаем хорошие книги о музыке, а некоторые из нас даже их издают, — говорят организаторы события. — О том, что нам сегодня нужна помощь, легко забыть в общем потоке плохих новостей. Мы хорошо понимаем это, и поэтому напоминаем о себе тем, кому наше существование также важно, как и нам самим».

Подробности о фестивале и полный лайн-ап появятся на сайте musicforbooks.ru/. Здесь же можно будет наблюдать за трансляцией.

«Фонтанка.ру»