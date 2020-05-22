Восемь часов музыки: БГ, Рената Литвинова, Найк Борзов устроят фестиваль в поддержку независимых книжных

Музыкальный фестиваль в поддержку независимой книготорговли пройдёт в России 31 мая. Событие называется «Редкие виды», его организуют пять площадок — петербургские «Все свободны» и «Порядок слов», московский «Маршак», екатеринбургский «Пиотровский» и «Смена» из Казани.

В списке подтвердивших своё участие артистов — Борис Гребенщиков, Евгений Федоров (Tequilajazzz), Псой Короленко, Найк Борзов, Рената Литвинова, Леха Никонов, Вера Полозкова, «Хадн Дадн» и другие. Ведущими станут музыкальные журналисты, критики и издатели — Денис Бояринов, Алексей Мунипов, Анна Наринская, Феликс Сандалов, Галина Юзефович.





Автор: предоставлено организаторами
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Концерт, который продлится восемь часов, 13.00 до 23.00, будет бесплатным. Но зрители смогут пожертвовать деньги, чтобы поддержать независимую книготорговлю.

«Мы, как и все, любим музыку, мы продаем хорошие книги о музыке, а некоторые из нас даже их издают, — говорят организаторы события. — О том, что нам сегодня нужна помощь, легко забыть в общем потоке плохих новостей. Мы хорошо понимаем это, и поэтому напоминаем о себе тем, кому наше существование также важно, как и нам самим».

Подробности о фестивале и полный лайн-ап появятся на сайте musicforbooks.ru/. Здесь же можно будет наблюдать за трансляцией.

«Фонтанка.ру»

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