Анна Нетребко показала розарий, маяки и фламинго на своей террасе в центре Вены

Оперная дива Анна Нетребко на самоизоляции время даром не теряла — ее поклонники стали свидетелями того, как певица трудится на малярных и садовых работах прямо в самом сердце австрийской столицы. Терраса на крыше дома с видом на главную достопримечательность Вены — собор Святого Стефана — менялась на глазах у подписчиков.



Фото: facebook.com/annanetrebko

22 мая певица явила миру итоговый результат, выложив фотографии и видеозаписи своего сада под открытым небом.

Анна Нетребко разместила на крыше маяки, сад камней, расставила цветущие розы, выстригла куст в виде птицы, расписала стену березами, обустроила художественную подсветку. Стол, перед которым стоят диванчики, украшен вазой в виде головы фламинго.

«Фонтанка.ру»

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