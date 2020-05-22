Анна Нетребко показала розарий, маяки и фламинго на своей террасе в центре Вены Версия для печати Tweet

Оперная дива Анна Нетребко на самоизоляции время даром не теряла — ее поклонники стали свидетелями того, как певица трудится на малярных и садовых работах прямо в самом сердце австрийской столицы. Терраса на крыше дома с видом на главную достопримечательность Вены — собор Святого Стефана — менялась на глазах у подписчиков.





Фото: facebook.com/annanetrebko Фото: facebook.com/annanetrebko

22 мая певица явила миру итоговый результат, выложив фотографии и видеозаписи своего сада под открытым небом.

Анна Нетребко разместила на крыше маяки, сад камней, расставила цветущие розы, выстригла куст в виде птицы, расписала стену березами, обустроила художественную подсветку. Стол, перед которым стоят диванчики, украшен вазой в виде головы фламинго.

«Фонтанка.ру»