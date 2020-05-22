«Это обратное течение времени». Новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана выложили в игре

Пользователям компьютерной игры Fortnite показали новый трейлер предстоящего фильма «Довод» режиссера Кристофера Нолана («Интерстеллар», «Дюнкерк»). Мировая премьера картины была назначена на июль 2020 года, а съемки проходили в нескольких странах от Индии до Эстонии. В новом фильме дата премьеры не указана.

Судя по трейлеру, речь идет о спасении человечества от Третьей мировой, но средства для этого будут выбраны необычные.

«Все, что у меня есть для тебя, — слово: «Довод» — говорит один из персонажей главному герою, которого играет Джон Дэвид Вашингтон.





Фото: скриншот видео с Youtube Фото: скриншот видео с Youtube

В боевике часть событий происходит в обратном порядке: время идет вспять, и, например, пистолет выхватывает из воздуха пули, предотвращается автомобильная авария. Других подробностей о сюжете пока нет.

«Довод» Кристофера Нолана – это эпичный экшн, события которого развиваются в мире международного шпионажа, — говорится в описании ролика. — Нолан поставил картину по собственному сценарию, снимая как на камеры IMAX®, так и на 70-мм пленку, чтобы перенести историю на большой экран».

«Фонтанка.ру»