«Это обратное течение времени». Новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана выложили в игре
Пользователям компьютерной игры Fortnite показали новый трейлер предстоящего фильма «Довод» режиссера Кристофера Нолана («Интерстеллар», «Дюнкерк»). Мировая премьера картины была назначена на июль 2020 года, а съемки проходили в нескольких странах от Индии до Эстонии. В новом фильме дата премьеры не указана.
Судя по трейлеру, речь идет о спасении человечества от Третьей мировой, но средства для этого будут выбраны необычные.
«Все, что у меня есть для тебя, — слово: «Довод» — говорит один из персонажей главному герою, которого играет Джон Дэвид Вашингтон.
Фото: скриншот видео с Youtube
В боевике часть событий происходит в обратном порядке: время идет вспять, и, например, пистолет выхватывает из воздуха пули, предотвращается автомобильная авария. Других подробностей о сюжете пока нет.
«Довод» Кристофера Нолана – это эпичный экшн, события которого развиваются в мире международного шпионажа, — говорится в описании ролика. — Нолан поставил картину по собственному сценарию, снимая как на камеры IMAX®, так и на 70-мм пленку, чтобы перенести историю на большой экран».
«Фонтанка.ру»
Чем заняться 22 – 24 мая: «ДДТ», Radiohead, тюльпаны на Елагином, день рождения Бродского и снова «Зулейха»
Новости
-
-
22 мая 2020 - «Это обратное течение времени». Новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана выложили в игре
-
22 мая 2020 - «Классика на Дворцовой» сменит название и место. В оперном шоу поучаствуют футболисты «Зенита»
-
22 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: Херсонес Таврический, звуковая кругосветка от Музея музыки, «Анна Каренина» Александра Галибина
-
21 мая 2020 - «Ситуация вышла из зоны стабильности и перешла в катастрофическую». Издатели сообщили о коллапсе на российском книжном рынке
-
21 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: ампир в Зимнем дворце, Борис Вишневский о выборах в своей новой книге, последняя опера Чайковского
Статьи
-
19 мая 2020, 16:23Проект «Ронин» Александра Цоя презентует новый трек «Ртуть». Это первый релиз коллектива с выхода дебютной пластинки «Опора» в 2017 году. Музыкант в условиях самоизоляции снял клип, где предстал сразу в четырёх музыкальных статусах.
-
17 мая 2020, 13:19Пока участники «Евровидения»-2020 учили зрителей мыть руки и поддерживали врачей, российские фанаты требовали выступления танцора-«пухляша» и устроили в соцсетях перекличку между Подольском и «пацанами с Дыбенко». Посмотрели шоу Eurovision: Europe Shine A Light, рассказываем, как это было.
-
-
03 мая 2020, 11:51Месяц самоизоляции позади — это вовсе не означает, что жизнь станет прежней, зато стрим-сервисы и телеканалы радуются небывалым рейтингам. Укрепят их громкие телепроекты мая: нетрадиционный Голливуд, сериал от режиссёра «Ла-Ла Ленда», сатира на Екатерину II, воскресший «Диверсант» и новый игрок на поле стриминга — HBO Max.
-
-
-
08 мая 2020, 15:22
-
06 мая 2020, 11:09
-
01 мая 2020, 10:28