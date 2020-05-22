Фото: Антон Белицкий/Коммерсантъ Чем заняться 22 – 24 мая: «ДДТ», Radiohead, тюльпаны на Елагином, день рождения Бродского и снова «Зулейха» Версия для печати Tweet

Наступающий уикэнд дает все шансы, чтобы отдохнуть разнообразно и с пользой для души. Посмотрите концерт «История звука» Юрия Шевчука, послушайте лекцию о блеске и нищете стрит-арта, узнайте, что скрывают древние карты и рукописи, и вновь взгляните в глаза Зулейхе из романа-бестселлера Гузель Яхиной.

«ДДТ»

22 мая, 15.00, 16+

У группы Юрия Шевчука из-за пандемии отменился большой тур, который должен был стартовать весной 2020 года. Но это не повод лишать поклонников удовольствия, решил рок-музыкант: в пятницу он устраивает телевизионную премьеру концерта «История звука», сыгранного в московском «Олимпийском» в 2017 году.

Те гастроли включили больше ста концертов и стали своеобразной ретроспективой творчества «ДДТ» почти за сорок лет. «Понимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым», — предлагает Юрий Шевчук.

Смотреть можно на сервисах Wink или more.tv бесплатно по предварительной регистрации.





Фото: предоставлено сервисом Wink Фото: предоставлено сервисом Wink

Radiohead

Все выходные, 18+

Группа Radiohead в 2011 году провела концерт в поддержку своего альбома The King of Limbs. Через десять лет это выступление кажется поистине пророческим: музыканты записывались в студии без единого зрителя, а затем транслировали шоу на весь мир по Сети. Теперь видео, получившее подзаголовок Live from the Basement («Концерт из подвала») вновь прокручивают в Интернете.

Увидеть его можно бесплатно на YouTube-канале Radiohead.

Дельфин

24 мая, 19.00, 16+

Давно хотели отправиться на фестиваль «Дикая мята» в Тверской области, но не получалось? Мечты сбываются, хотя и не в той форме, которую мы загадывали. Самый прогрессивный российский музыкальный слет, давно потеснивший «Нашествие», начал делиться записями лучших концертов. В воскресенье посмотрите, как Дельфин зажигал на «Мяте» летом 2019 года. Это было его дебютное выступление на фестивале, где музыкант представил специальный ночной сет.

Доступно подписчикам megafon.tv/ в рамках проекта «Домофест».





Фото: mintmusic.ru Фото: mintmusic.ru

День рождения Бродского

24 мая, весь день, возрастное ограничение разное для каждого события

В это воскресенье мы будем отмечать день рождения Иосифа Бродского, которому исполняется 80 лет. Выйти из комнаты в честь юбилея нобелевского лауреата не получится, зато можно почитать его стихи, посмотреть фильмы и послушать песни. В России, да и по всему миру, проводятся десятки онлайнов, среди участников — Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Noize MC, Саша Васильев из группы «Сплин», Диана Арбенина.

«Фонтанка» собрала по событиям отдельный гид, подробности ищите по ссылке.

Фестиваль тюльпанов на Елагином

Все выходные, 0+

Если вы не можете прийти к тюльпанам, то тюльпаны идут к вам. Фестиваль этих цветов, который ежегодно проводится на Елагином острове, в 2020 году перенёсся в онлайн, но не отменился. В соцсетях музея вас ждут десятки фотографий этих цветов (а их высажено 200 тысяч луковиц!), творческие мастер-классы, занятия по цветоводству и прямые эфиры из парка. Реакция зрителей разделилась — кто-то выражает своё «фи»: «Тюльпаны? В интернете? Что за бред?!» Другие благодарно рассматривают фотографии и верят, что вскоре смогут прикоснуться к садово-парковому искусству и в реальной жизни.

Основная площадка фестиваля — Instagram ЦКПиО имени Кирова.





Фото: Instagram ЦКПиО имени Кирова Фото: Instagram ЦКПиО имени Кирова

Экологическое кино

21 – 24 мая, 16+

Говорят, что пандемия стала отличным временем для экологии — фабрики и заводы стоят, самолёты не летают: мир просто превратился в мечту Греты Тунберг. Насколько долгосрочен этот эффект, и что нам делать, когда заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад? Об этом речь пойдёт на онлайн-фестивале экологического кино Ecocup.

Полное расписание ищите здесь, требуется бесплатная регистрация.

Стендап концерт от Stand Up Club #1 и онлайн-квартирник

23 мая, 22.00, 18+



«Коронавирус — не прикол», — предупреждает поклонников московский Stand Up Club #1. На время пандемии их площадка закрыта для гостей, но Александр Малой, Алексей Квашонкин, Гарик Оганисян и Василий Медведев перенесли свою деятельность в Сеть. На субботнем концерте комики представят новый материал и шутки, а взаимодействовать со зрителями будут с помощью чата. Вечер завершится онлайн-квартирником с секретными гостями.

«Трамвай «Желание» с Джиллиан Андерсон

до 28 мая, 15+

Пьеса «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса приобрела мировую известность во многом благодаря тому звёздному составу, с которым «дебютировала» на сцене. Сходящую с ума школьную учительницу Бланш Дюбуа в 1947 году сыграла Вивьен Ли, а грубого мужа её сестры — Марлон Брандо.

Спектакль, который в 2014 году поставила театральная компания Young Vic, также способен приятно удивить актёрским кастом. В главных ролях — Джиллиан Андерсон, прославившаяся как Скалли из «Секретных материалах» и Бен Фостер («Уцелевший», «И грянул шторм»). Режиссёр Бенедикт Эндрюс выступил с необычной трактовкой пьесы, выведя на первый план тему сестринских уз.

Спектакль бесплатно выложен в YouTube National Theatre, но театр можно поддержать пожертвованиями, подробности здесь.

Ещё одна «Зулейха»

24 мая, 19.00, 16+

Тоже смотрели сериал «Зулейха открывает глаза» по роману татарской писательницы Гузель Яхиной и участвовали в интернет-дискуссиях? Если телеверсия не понравилась, есть шанс посмотреть, как выглядит бестселлер на сцене. Запись спектакля по мотивам «Зулейхи…» покажет на Пушкинском театральном фестивале Башкирский академический театр драмы. Действо, в работе над которым принимали участие хореографы и каскадёры, поставили режиссёр Айрат Абушахманов и драматург Ярослава Пулинович. В 2019 году эта «Зулейха» получила спецприз жюри премии «Золотая маска».

Спектакль на башкирском языке с русскими субтитрами будет бесплатно доступен на сайте Пушкинского фестиваля. А по ссылке выложено полное расписание, где можно найти и другие спектакли на выходные.





Фото: pushfest.ru/ Фото: pushfest.ru/

Лекция «Блеск и нищета стрит-арта»

23 мая, 17.00, 14+

Почему одни деятели стрит-арта получают миллионы, а другие — административный арест и штраф, и можно ли отличить «современное искусство» от «вандализма»? В тонкостях уличного искусства в трансляции «ДК Лурье» научит разбираться сотрудник Русского музея Антон Успенский. Он же объяснит, как стать арт-деятелем, даже если у вас нет ни специальных материалов, ни опыта, — и попробует предсказать будущее стрит-арта.

Лекция после платной регистрации будет доступна по ссылке.







Фото: dklurie.ru Фото: dklurie.ru

Лекция «Кто придумал наши города?»

22 мая, 18.00, 14+

Дом культуры Льва Лурье проводит активную экспансию на восток. В Москве фактически действует полноценное представительство петербургского лектория. Но на этот раз столичный эксперт будет выступать для жителей обоих городов онлайн. Один из самых харизматичных российских музейных сотрудников, директор Московского музея архитектуры Елизавета Лихачева объяснит, почему Рим, Париж, Москва, Петербург, Нью-Йорк и Мехико так непохожи на средневековые европейские города, и как просторные площади и проезды сменили сеть тесных улочек.

Лекция после платной регистрации будет доступна по ссылке.

Древние карты, книги и рукописи на сайте Национальной электронной библиотеки

Все выходные, 12+

Если тюльпаны рассматривать в Сети вам не нравится, то есть беспроигрышный вариант — древние книги. До них-то точно в обычном режиме не доберетесь, если, конечно, вы по профессии — не историк и не пишете диссертацию на эту тему. Национальная электронная библиотека 21 мая выложила на своём сайте больше восьми тысяч изданий и рукописей. Можно почитать «Букварь. Табла за дицу Букварь» 1561 года, «Псалтырь с гадательными приписками» XI века, атлас Сибири Семена Ремезова 1701 года и многое другое. Причем рассмотреть их можно как под лупой.



«Чертежная книга Сибири» Семена Ремезова



Фото: kp.rusneb.ru «Чертежная книга Сибири» Семена РемезоваФото: kp.rusneb.ru

Доступно бесплатно на сайте НЭБ.



Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»