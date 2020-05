Чем заняться 22 – 24 мая: «ДДТ», Radiohead, тюльпаны на Елагином, день рождения Бродского и снова «Зулейха»

Ќаступающий уикэнд дает все шансы, чтобы отдохнуть разнообразно и с пользой дл€ души. ѕосмотрите концерт «»стори€ звука» ёри€ Ўевчука, послушайте лекцию о блеске и нищете стрит-арта, узнайте, что скрывают древние карты и рукописи, и вновь взгл€ните в глаза «улейхе из романа-бестселлера √узель яхиной.

«ƒƒ“»

22 ма€, 15.00, 16+

” группы ёри€ Ўевчука из-за пандемии отменилс€ большой тур, который должен был стартовать весной 2020 года. Ќо это не повод лишать поклонников удовольстви€, решил рок-музыкант: в п€тницу он устраивает телевизионную премьеру концерта «»стори€ звука», сыгранного в московском «ќлимпийском» в 2017 году.

“е гастроли включили больше ста концертов и стали своеобразной ретроспективой творчества «ƒƒ“» почти за сорок лет. «ѕонимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь об€зательно закончитс€. ј пока давайте вспомним атмосферу насто€щего стадионного концерта, где тыс€чи людей на врем€ станов€тс€ одним целым», — предлагает ёрий Ўевчук.

—мотреть можно на сервисах Wink или more.tv бесплатно по предварительной регистрации.





‘ото: предоставлено сервисом Wink ‘ото: предоставлено сервисом Wink

Radiohead

¬се выходные, 18+

√руппа Radiohead в 2011 году провела концерт в поддержку своего альбома The King of Limbs. „ерез дес€ть лет это выступление кажетс€ поистине пророческим: музыканты записывались в студии без единого зрител€, а затем транслировали шоу на весь мир по —ети. “еперь видео, получившее подзаголовок Live from the Basement (« онцерт из подвала») вновь прокручивают в »нтернете.

”видеть его можно бесплатно на YouTube-канале Radiohead.

ƒельфин

24 ма€, 19.00, 16+

ƒавно хотели отправитьс€ на фестиваль «ƒика€ м€та» в “верской области, но не получалось? ћечты сбываютс€, хот€ и не в той форме, которую мы загадывали. —амый прогрессивный российский музыкальный слет, давно потеснивший «Ќашествие», начал делитьс€ запис€ми лучших концертов. ¬ воскресенье посмотрите, как ƒельфин зажигал на «ћ€те» летом 2019 года. Ёто было его дебютное выступление на фестивале, где музыкант представил специальный ночной сет.

ƒоступно подписчикам megafon.tv/ в рамках проекта «ƒомофест».





‘ото: mintmusic.ru ‘ото: mintmusic.ru

ƒень рождени€ Ѕродского

24 ма€, весь день, возрастное ограничение разное дл€ каждого событи€

¬ это воскресенье мы будем отмечать день рождени€ »осифа Ѕродского, которому исполн€етс€ 80 лет. ¬ыйти из комнаты в честь юбиле€ нобелевского лауреата не получитс€, зато можно почитать его стихи, посмотреть фильмы и послушать песни. ¬ –оссии, да и по всему миру, провод€тс€ дес€тки онлайнов, среди участников — ƒмитрий Ѕыков, Ћюдмила ”лицка€, Noize MC, —аша ¬асильев из группы «—плин», ƒиана јрбенина.

«‘онтанка» собрала по событи€м отдельный гид, подробности ищите по ссылке.

‘естиваль тюльпанов на ≈лагином

¬се выходные, 0+

≈сли вы не можете прийти к тюльпанам, то тюльпаны идут к вам. ‘естиваль этих цветов, который ежегодно проводитс€ на ≈лагином острове, в 2020 году перенЄсс€ в онлайн, но не отменилс€. ¬ соцсет€х музе€ вас ждут дес€тки фотографий этих цветов (а их высажено 200 тыс€ч луковиц!), творческие мастер-классы, зан€ти€ по цветоводству и пр€мые эфиры из парка. –еакци€ зрителей разделилась — кто-то выражает своЄ «фи»: «“юльпаны? ¬ интернете? „то за бред?!» ƒругие благодарно рассматривают фотографии и вер€т, что вскоре смогут прикоснутьс€ к садово-парковому искусству и в реальной жизни.

ќсновна€ площадка фестивал€ — Instagram ÷ ѕиќ имени ирова.





‘ото: Instagram ÷ ѕиќ имени ирова ‘ото: Instagram ÷ ѕиќ имени ирова

Ёкологическое кино

21 – 24 ма€, 16+

√овор€т, что пандеми€ стала отличным временем дл€ экологии — фабрики и заводы сто€т, самолЄты не летают: мир просто превратилс€ в мечту √реты “унберг. Ќасколько долгосрочен этот эффект, и что нам делать, когда заболеваемость COVID-19 пойдЄт на спад? ќб этом речь пойдЄт на онлайн-фестивале экологического кино Ecocup.

ѕолное расписание ищите здесь, требуетс€ бесплатна€ регистраци€.

—тендап концерт от Stand Up Club #1 и онлайн-квартирник

23 ма€, 22.00, 18+



« оронавирус — не прикол», — предупреждает поклонников московский Stand Up Club #1. Ќа врем€ пандемии их площадка закрыта дл€ гостей, но јлександр ћалой, јлексей вашонкин, √арик ќганис€н и ¬асилий ћедведев перенесли свою де€тельность в —еть. Ќа субботнем концерте комики представ€т новый материал и шутки, а взаимодействовать со зрител€ми будут с помощью чата. ¬ечер завершитс€ онлайн-квартирником с секретными гост€ми.

«“рамвай «∆елание» с ƒжиллиан јндерсон

до 28 ма€, 15+

ѕьеса «“рамвай «∆елание» “еннесси ”иль€мса приобрела мировую известность во многом благодар€ тому звЄздному составу, с которым «дебютировала» на сцене. —ход€щую с ума школьную учительницу Ѕланш ƒюбуа в 1947 году сыграла ¬ивьен Ћи, а грубого мужа еЄ сестры — ћарлон Ѕрандо.

—пектакль, который в 2014 году поставила театральна€ компани€ Young Vic, также способен при€тно удивить актЄрским кастом. ¬ главных рол€х — ƒжиллиан јндерсон, прославивша€с€ как —калли из «—екретных материалах» и Ѕен ‘остер («”целевший», «» гр€нул шторм»). –ежиссЄр Ѕенедикт Ёндрюс выступил с необычной трактовкой пьесы, вывед€ на первый план тему сестринских уз.

—пектакль бесплатно выложен в YouTube National Theatre, но театр можно поддержать пожертвовани€ми, подробности здесь.

≈щЄ одна ««улейха»

24 ма€, 19.00, 16+

“оже смотрели сериал ««улейха открывает глаза» по роману татарской писательницы √узель яхиной и участвовали в интернет-дискусси€х? ≈сли телеверси€ не понравилась, есть шанс посмотреть, как выгл€дит бестселлер на сцене. «апись спектакл€ по мотивам ««улейхи…» покажет на ѕушкинском театральном фестивале Ѕашкирский академический театр драмы. ƒейство, в работе над которым принимали участие хореографы и каскадЄры, поставили режиссЄр јйрат јбушахманов и драматург ярослава ѕулинович. ¬ 2019 году эта ««улейха» получила спецприз жюри премии ««олота€ маска».

—пектакль на башкирском €зыке с русскими субтитрами будет бесплатно доступен на сайте ѕушкинского фестивал€. ј по ссылке выложено полное расписание, где можно найти и другие спектакли на выходные.





‘ото: pushfest.ru/ ‘ото: pushfest.ru/

Ћекци€ «Ѕлеск и нищета стрит-арта»

23 ма€, 17.00, 14+

ѕочему одни де€тели стрит-арта получают миллионы, а другие — административный арест и штраф, и можно ли отличить «современное искусство» от «вандализма»? ¬ тонкост€х уличного искусства в трансл€ции «ƒ Ћурье» научит разбиратьс€ сотрудник –усского музе€ јнтон ”спенский. ќн же объ€снит, как стать арт-де€телем, даже если у вас нет ни специальных материалов, ни опыта, — и попробует предсказать будущее стрит-арта.

Ћекци€ после платной регистрации будет доступна по ссылке.







‘ото: dklurie.ru ‘ото: dklurie.ru

Ћекци€ « то придумал наши города?»

22 ма€, 18.00, 14+

ƒом культуры Ћьва Ћурье проводит активную экспансию на восток. ¬ ћоскве фактически действует полноценное представительство петербургского лектори€. Ќо на этот раз столичный эксперт будет выступать дл€ жителей обоих городов онлайн. ќдин из самых харизматичных российских музейных сотрудников, директор ћосковского музе€ архитектуры ≈лизавета Ћихачева объ€снит, почему –им, ѕариж, ћосква, ѕетербург, Ќью-…орк и ћехико так непохожи на средневековые европейские города, и как просторные площади и проезды сменили сеть тесных улочек.

Ћекци€ после платной регистрации будет доступна по ссылке.

ƒревние карты, книги и рукописи на сайте Ќациональной электронной библиотеки

¬се выходные, 12+

≈сли тюльпаны рассматривать в —ети вам не нравитс€, то есть беспроигрышный вариант — древние книги. ƒо них-то точно в обычном режиме не доберетесь, если, конечно, вы по профессии — не историк и не пишете диссертацию на эту тему. Ќациональна€ электронна€ библиотека 21 ма€ выложила на своЄм сайте больше восьми тыс€ч изданий и рукописей. ћожно почитать «Ѕукварь. “абла за дицу Ѕукварь» 1561 года, «ѕсалтырь с гадательными приписками» XI века, атлас —ибири —емена –емезова 1701 года и многое другое. ѕричем рассмотреть их можно как под лупой.



Ђ„ертежна€ книга —ибириї —емена –емезова



‘ото: kp.rusneb.ru Ђ„ертежна€ книга —ибириї —емена –емезова‘ото: kp.rusneb.ru

ƒоступно бесплатно на сайте ЌЁЅ.



≈лена узнецова, «‘онтанка.ру»