Сегодня в эфире #безантракта: Херсонес Таврический, звуковая кругосветка от Музея музыки, «Анна Каренина» Александра Галибина

Тех, кто проводит дни на работе, — с пятницей. Остальных — с новой тренировкой: в полдень 22 мая tv.fontanka.ru покажет #безантракта новое занятие от Федерации бокса Санкт-Петербурга vk.com/spboxing.

В 13.00 — отправимся в Крым. Виртуально, конечно. Эрмитаж подготовил новую экскурсию по залам отдела Античного мира и расскажет о памятнике Херсонес Таврический, найденной там монументальной живописи и древних красках. 6+

В 15.00 нас ждет экскурсия звучащая — от Музея музыки в Шереметевском дворце. В ходе музыкальной «кругосветки» аудиторию ждут «остановки» в Австралии и Африке, в Северной и Южной Америке, в Азии и Европе. О двухметровых флейтах и микроскопических барабанах, музыке в голове и инструменте, который вы можете «построить» у себя дома, — заведующая отделом экскурсионной и научно-просветительской работы Шереметевского дворца Екатерина Сидорова. 6+





Фото: theatremuseum.ru Фото: theatremuseum.ru

В 17.00 в студии «Фонтанки» Андрей Константинов расскажет об итогах уходящей недели. 18+

А в 19.00 мы впервые в рамках #безантракта заглянем в театр-фестиваль «Балтийский дом». Специально для tv.fontanka.ru он на сутки предоставил доступ к записи спектакля текущего репертуара — «Анне Карениной» режиссера Александра Галибина. Спектакль поставлен по пьесе драматурга Елены Греминой — естественно, по роману Льва Толстого. А исполнительница главной роли Ирина Савицкова была награждена за работу над спектаклем высшей театральной премией Петербурга «Золотой софит». 16+

В остальное же время продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru.

«Фонтанка.ру»