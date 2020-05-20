В Петербурге откроется Музей истории игровой индустрии
Музей истории игровой индустрии России и мира появится в Петербурге в стенах библиотеки №5 Фрунзенского района. В его экспозицию войдут ретро-консоли и ретро-компьютеры, игровые автоматы, диски, картриджи и другие предметы.
Появление музея станет частью программы переоборудования пространства библиотеки под Библиотеку авторов игр «Индикатор». Она станет совместным проектом библиотечной системы Фрунзенского района и собщества «Индикатор». Создание пространства займет порядка месяца.
В рабочей зоне, открытой для посетителей, будут оборудованы места с компьютерами, снабженными учебными курсами для разработчиков игр. Все желающие могут посещать лекции и мастер-классы специалистов игровой индустрии и пользоваться библиотекой книг и игр. В ней можно найти книги по программированию, дизайну, режиссуре, анимации, звуку, графике, и диски с играми.
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