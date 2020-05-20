Сегодня в эфире #безантракта: «Три кота», Михаил Трофименков о несбывшемся кино, Markscheider Kunst

Если и сегодняшний майский день для вас проходит дома — не отчаивайтесь: проведите разминку, и станет полегче. В этом поможет Федерация бокса Санкт-Петербурга, чья тренировка пройдет с 12.00. 12+

В 14.00 загляните в студию «Фонтанки» — мы по-прежнему работаем для вас, и сегодня гостем в нашей станет Дмитрий Высоцкий, режиссер, создатель мультфильма «Три кота». Он расскажет Ольге Маркиной о прототипах героев знаменитого на всю страну анимационного фильма. 6+

В 17.00, и снова в студии, появится ведущий кинокритик России Михаил Трофименков. В этот раз в центре его сюжета — история несостоявшегося фильма о победе социалистической революции в США. 18+

А в 20.00 перенесемся все вместе в культурный центр «Сердце» — там в прямом эфире выступит группа Markscheider Kunst. 18+



Фото: mkunst.ru/

В остальное время продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru.

«Фонтанка.ру»

«Обними меня пока не поздно». Александр Цой презентует на «Фонтанке» новый трек «Ртуть»

19 мая 2020, 16:23
Проект «Ронин» Александра Цоя презентует новый трек «Ртуть». Это первый релиз коллектива с выхода дебютной пластинки «Опора» в 2017 году. Музыкант в условиях самоизоляции снял клип, где предстал сразу в четырёх музыкальных статусах.

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