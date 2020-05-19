Вышел сериал «Записки отельера» о петербургской «Гельвеции». В проекте снялся Александр Невзоров

Журналист и телеведущий Александр Невзоров снялся в качестве приглашённой звезды в сериале «Записки отельера #Гельвеция». Десятисерийный проект о жизни пятизвёздочного отеля в центре Петербурга 19 мая стартовал на сервисе Okko.

Кроме Невзорова, в телешоу можно увидеть Илью Коробко («Молодежка»), Ирину Темичеву («Фото на память», «Кухня»), Кристину Убелс и Екатерину Зорину, заслуженного артиста России Артура Ваха и Ивана Паршина («Морские Дьяволы»).

Проект основан на книге менеджера и владельца отеля «Гельвеция» Юниса Теймурханлы «Do not disturb. Записки отельера». Зрители увидят истории сотрудников и гостей — как звезд, так и обычных постояльцев. «Все жанры сплелись в сюжетах о жизни кумиров и их назойливых поклонниках, бизнесменов, звезд спорта, писателей, зарубежных туристов. Зритель как будто сам становится гостем отеля и наблюдает за перипетиями изнутри», — отмечают создатели.

«Фонтанка.ру»