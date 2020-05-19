Фестиваль тюльпанов на Елагином перенесли в онлайн. Зрителям покажут 200 тысяч растений

Фестиваль тюльпанов, который регулярно проходит на Елагином острове, не может принять посетителей в обычном режиме. В качестве альтернативы в 2020 году он переносится онлайн.

С 18 мая в соцсетях ЦПКиО имени С. М. Кирова можно будет увидеть фотографии и видео лучших моментов события. «В 2020 году главной темой Фестиваля тюльпанов стал конструктивизм. Вдохновением для садовников послужило творчество отечественных художников-авангардистов. В рисунках цветников воплощены картины таких выдающихся мастеров как Каземир Малевич, Эль Лисицкий, Александра Экстер, Василий Ермилов, Ольга Розанова, Любовь Попова, Александр Веснин», — отмечают организаторы.





Фото: instagram.com/elaginpark/ Фото: instagram.com/elaginpark/

В празднике будут участвовать 130 сортов тюльпанов. Всего высажено 200 тысяч луковиц этих растений. К тому же, зрителям покажут и другие луковичные — черный и зеленый рябчик, а нарциссы и гиацинты.

За фестивалем можно будет наблюдать в Instagram и «ВКонтакте».

«Фонтанка.ру»