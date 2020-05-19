Александринский театр покажет премьеру по пьесе Бориса Акунина. Задействованы Богомолов, Толстая, Сванидзе

Александринский театр 26 мая представит премьеру интерактивного онлайн-проекта «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство» по пьесе Бориса Акунина. Об этом рассказал художественный руководитель театра Валерий Фокин на пресс-конференции 19 мая. Спектакль станет первым событием новой программы мультижанровых виртуальных проектов «Другая сцена».

Сюжет пьесы, написанной Акуниным специально для проекта, представляет собой судебный процесс, который разворачивается в Петербурге в начале ХХ века. В качестве присяжных на нем выступят деятели культуры: актриса Мария Миронова, режиссер Константин Богомолов, журналист Алексей Пивоваров, писатель Татьяна Толстая, пианистка Полина Осетинская, журналист Николай Сванидзе. Они будут в реальном времени участвовать в разбирательстве и вынесут свой вердикт по делу.

Роли участников процесса сыграют ведущие актеры Александринки: Игорь Волков, Петр Семак, Виктор Шуралев, Анна Блинова и другие. По ходу действия зрители также смогут голосовать, также принимая участие в происходящем. Показ будет транслироваться на сайте Александринского театра и в официальной группе «ВКонтакте». В ходе трансляции будет вестись сбор пожертвований, которые будут переданы благотворительному фонду «Артист» и благотворительному фонду «Детский хоспис».

«Мне кажется, это интересная и в то же время драматическая игра, при этом речь идет о разборе преступления, а не просто о шутке, которое может дать начало важному и серьезному поступку нашему. Мы хотим, по крайней мере, сделать это профессионально и достойно», — заявил художественный руководитель Александринки Валерий Фокин

Также Фокин сообщил о других планах театра на новый сезон. Открыть его планируется спектаклем Андрия Жолдака «Нана», премьера которого должна была состояться в апреле, но была отменена из-за карантина. В декабре на Основной сцене Николай Рощин поставит спектакль «Дети солнца» по пьесе Максима Горького. На Новой сцене Андрей Калинин выпустит спектакль «Товарищ Кисляков» по одноименному роману Пантелеймона Романова. Еще одним проектом нового сезона станет интерактивная экскурсия по малоизвестным помещениям Александринского театра. Сам же худрук Александринки работает над замыслом постановки «Отец и сын» —дилогии, посвященной двум российским императорам, Александру II и Александру III.

Режиссер Антон Оконешников рассказал о программе «Другая сцена», в которую вошли ждут интерактивные виртуальные проекты, созданные молодыми деятелями театра В новом сезоне зрители Александринки смогут поговорить с корифеями Александринского в интерактивном спектакле «Театр у аппарата», принять участие в онлайн-перформансе и мастер-классе хореографа Владимира Варнавы «Зачем такой танец?», побывать на аудиовизуальном перформансе композитора Андрея Бундина «Микробиом», в котором инструментами оркестра станут специально выращенные микробы, и многое другое. Подробная программа «Другой сцены» будет объявлена позднее.

Алена Палатченко, специально для «Фонтанки.ру»