Сегодня в эфире #безантракта: жуки Павла Крусанова, «Старик Хоттабыч», Ася Казанцева
Все трансляции #безантракта сегодняшнего дня будут уникальными, эксклюзивными и половина — в прямом эфире на tv.fontanka.ru/.
Во-первых, начнем со спорта: в полдень Федерация бокса Санкт-Петербурга проведет тренировку для тех, кто дома. Лето близится, придется соответствовать. 12+
Во-вторых, в 13.00 необычную экскурсию проведет известный писатель Павел Крусанов, который собирает собственную коллекцию жуков. Корреспонденты «Фонтанки» съездили и оценили масштаб и разнообразие. 12+
В 14.00 ждем у экранов детей: в этот раз детский музыкальный театр «Зазеркалье» подарит им мюзикл «Старик Хоттабыч», рассчитанный на аудиторию 6+. Спектакль на музыку Сергея Плешака поставили Александр Петров и художник Владимир Фирер.
В 17.00 — «Карантинник» в студии «Фонтанки». Ольга Маркина свяжется дистанционно с ученой, популяризатором науки Асей Казанцевой. Темой их разговора станет «Мир после пандемии» и то, способен ли человеческий мозг быстро перестроиться с кризисной ситуации на обычную. 18+
А в 19.00, вновь в нашей студии, пройдет живой концерт гитариста Константина Ильгина. Лауреат международных конкурсов, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории исполнит произведения Симоне Молинаро, Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Скарлатти, Фернандо Сора, Агустина Барриоса и других. 6+
В остальное время продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на https://tv.fontanka.ru/
«Фонтанка.ру»
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