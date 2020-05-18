«Смешарики» вернулись спустя десять лет. Зрителей ждут «истории с двойным дном»

Мультсериал «Смешарики» спустя десять лет после выхода прошлого сезона возвращается к зрителям. Четыре новых серии стали доступны 18 мая, сообщает пресс-служба проекта.

Над лентой работала старая команда — художественный руководитель Анатолий Прохоров, режиссёры во главе с Денисом Черновым. Музыку писали Марина Ланда и Сергей Васильев, сценарии — Дмитрий Яковенко, Алексей Лебедев и другие. Героев озвучили знакомые голоса: Кроша — Антон Виноградов, Ёжика — Владимир Постников, Кар-Карыча и Совунью — Сергей Мардарь, Лосяша — Михаил Черняк, Нюшу — Светлана Письмиченко, Бараша — Вадим Бочанов.

По словам продюсера «Смешариков» Юлии Николаевой, новый сезон будет максимально близок к «тем самым Смешарикам из детства», а зрители увидят истории «с двойным дном»: «Ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям».

Сейчас сериал можно увидеть на проекте «КиноПоиск HD», а осенью 2020 года «Смешариков» покажут по телеканалам.

«Фонтанка.ру»