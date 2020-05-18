Сегодня в эфире #безантракта: Пиотровский, Фокин, Сокуров — в прямом эфире о будущем после коронавируса
18 мая — Международный день музеев. «Фонтанка» начнет его с главного: разговора о будущем культуры и общества, о том, как они изменятся из-за пандемии, и каким станет новый мир. В 12.00 на сайте tv.fontanka.ru/ в прямом эфире мы начнем «удаленный» круглый стол, организованный совместно с Государственным Эрмитажем.
Участниками беседы станут директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, режиссер, народный артист России, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писатель Евгений Водолазкин, а чуть позже к ним присоединится специальный представитель Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Модератором дискуссии выступит главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.
Михаил Пиотровский
Фото: Сергей Михайличенко/архив "Фонтанки"
По окончании прямого эфира беседа будет доступна в записи. 16+
А вечером того же дня #безантракта предлагает посмотреть вместе с Малым драматическим театром — Театром Европы фильм Анатолия Малкина «Лев Додин. Максимы», снятый в 2019 году. Это портрет режиссера, сотканный из моментов, «подсмотренных» создателями картины в ключевых для него местах Петербурга: в театре, Театре юношеского творчества, в Институте сценических искусств. 16+
Продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.
«Фонтанка.ру»
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