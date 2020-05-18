Сегодня в эфире #безантракта: Пиотровский, Фокин, Сокуров — в прямом эфире о будущем после коронавируса

18 мая — Международный день музеев. «Фонтанка» начнет его с главного: разговора о будущем культуры и общества, о том, как они изменятся из-за пандемии, и каким станет новый мир. В 12.00 на сайте tv.fontanka.ru/ в прямом эфире мы начнем «удаленный» круглый стол, организованный совместно с Государственным Эрмитажем.

Участниками беседы станут директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, режиссер, народный артист России, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писатель Евгений Водолазкин, а чуть позже к ним присоединится специальный представитель Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Модератором дискуссии выступит главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков.

Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский

Фото: Сергей Михайличенко/архив "Фонтанки"

По окончании прямого эфира беседа будет доступна в записи. 16+

А вечером того же дня #безантракта предлагает посмотреть вместе с Малым драматическим театром — Театром Европы фильм Анатолия Малкина «Лев Додин. Максимы», снятый в 2019 году. Это портрет режиссера, сотканный из моментов, «подсмотренных» создателями картины в ключевых для него местах Петербурга: в театре, Театре юношеского творчества, в Институте сценических искусств. 16+

Продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

«Фонтанка.ру»

Stay home, keep safe. Как на «Евровидении» ждали Little Big и продавали гараж

17 мая 2020, 13:19
Пока участники «Евровидения»-2020 учили зрителей мыть руки и поддерживали врачей, российские фанаты требовали выступления танцора-«пухляша» и устроили в соцсетях перекличку между Подольском и «пацанами с Дыбенко». Посмотрели шоу Eurovision: Europe Shine A Light, рассказываем, как это было.

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