БДТ проводит марафон в поддержку врачей. Фрейндлих, Басилашвили, Крючкова, Усатова читают тексты медиков
Благотворительный марафон в поддержку врачей проводит 17 мая Большой драматический театр и журнал «Театр». Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Нина Усатова целый день читают документальные тексты, написанные медиками во время пандемии COVID-19.
Зрители могут посмотреть ролики и отправить деньги через сайт defeatcovid.ru в помощь НИИ им. Джанелидзе. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе БДТ.
Алиса Фрейндлих уже прочитала текст 35-летнего фельдшера об его коллеге, «Васильевне», с 41 годом стажа на скорой: «Когда я в коридоре слышу ее крик: «Давай бегом!», я бегу. Потому что Васильевна — не тот человек, который будет разводить панику». Олег Басилашвили поделился историей врача анестезиолога-реаниматолога, работающего в самом пекле борьбы с COVID-19: «Удивительно меняются коллеги. Чаще — в лучшую сторону. Чтобы кто-то ломался, я пока не видел».
Среди других участников проекта — Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Елена Попова, Марина Игнатова, Дмитрий Воробьев, Варвара Павлова, Алена Кучкова, Юлия Марченко, Геннадий Блинов, Ольга Ванькова, Александра Магелатова. Со всеми роликами ознакомиться можно на портале БДТdigital по ссылке.
«Фонтанка.ру»
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