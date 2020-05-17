Сегодня в эфире #безантракта: восточные изразцы, американский реализм, Молодежный театр на Фонтанке

Расписание воскресного дня #безантракта на tv.fontanka.ru/ будет изысканным и лаконичным. Начнем попозже, с Эрмитажа — в этот раз зрителей ждет экскурсия по открытому хранилищу отдела Востока на Старой Деревне. Рассказ пойдет о бронзовых светильниках, изразцах, ювелирных изделиях, предметах оружия и текстиля, а также двери из мавзолея Тамерлана Гур-Эмир. 6+

В 15.00 предлагаем послушать запись лекции, сделанной для Санкт-Петербургского театра «Мастерская» известным театральным художником Эмилем Капелюшем. Ранее он уже рассказывал о наивном искусстве и об Амедео Модильяни — а в этот раз героем станет американский художник-реалист Эндрю Уайет (помните картину «Мир Кристины», которая превращается из тихой в пронзительную, как только узнаешь ее истинный сюжет?). 18+





Фото: Эндрю Уайет - Andrew Wyeth Christina’s World (англ.). The Museum of Modern Art Фото: Эндрю Уайет - Andrew Wyeth Christina’s World (англ.). The Museum of Modern Art

После этой лекции #безантракта вернется вечером: в 19.00 в эфире — запись спектакля Владимира Туманова «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Этой постановкой Молодежный театр на Фонтанке впервые принимает участие в программе нашего онлайн-фестиваля. К сожалению, режиссер, создавший эту постановку в 2009 году, недавно ушел из жизни — показ посвящен его памяти. Спектакль — лауреат различных премий, за роль в этой постановке Эмилия Спивак получила «Золотой софит». 16+

Продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

«Фонтанка.ру»