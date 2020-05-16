Сегодня в эфире #безантракта: тренировка с Юрием Смекаловым, Советская лестница, «Кармина Бурана»

Субботний день начнем с тренировки #StayBalance2020 c солистом и хореографом Мариинского театра, основателем MAD Company Юрием Смекаловым. Готовьтесь к необычной разминке на разные группы мышц и к новым экспериментам в хореографии под кирпичными сводами его студии. Начало в 12.00. 12+

В 13.00 — время Эрмитажа: в этот раз музей впервые расскажет о том, как освещение влияет на восприятие произведений искусства. Примером послужит Советская лестница. Рассказывает Екатерина Балахнина, сотрудник отдела главного энергетика. 6+





Фото: 3D-панорамы Эрмитажа Фото: 3D-панорамы Эрмитажа

А вечером совершим виртуальное путешествие в театр «Мюзик-холл», зал которого преобразится в лучах света в пространство храма ради мультимедийного шоу «Кармина Бурана». В программе — симфония Пауля Хиндемита «Художник Матис», и оратория Карла Орфа «Кармина Бурана» для солистов, смешанного хора и симфонического оркестра. Исполняет оркестр «Северная Симфония», дирижер — Фабио Мастранджело. 6+

Продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

«Фонтанка.ру»