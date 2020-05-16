Сегодня в эфире #безантракта: тренировка с Юрием Смекаловым, Советская лестница, «Кармина Бурана»
Субботний день начнем с тренировки #StayBalance2020 c солистом и хореографом Мариинского театра, основателем MAD Company Юрием Смекаловым. Готовьтесь к необычной разминке на разные группы мышц и к новым экспериментам в хореографии под кирпичными сводами его студии. Начало в 12.00. 12+
В 13.00 — время Эрмитажа: в этот раз музей впервые расскажет о том, как освещение влияет на восприятие произведений искусства. Примером послужит Советская лестница. Рассказывает Екатерина Балахнина, сотрудник отдела главного энергетика. 6+
Фото: 3D-панорамы Эрмитажа
А вечером совершим виртуальное путешествие в театр «Мюзик-холл», зал которого преобразится в лучах света в пространство храма ради мультимедийного шоу «Кармина Бурана». В программе — симфония Пауля Хиндемита «Художник Матис», и оратория Карла Орфа «Кармина Бурана» для солистов, смешанного хора и симфонического оркестра. Исполняет оркестр «Северная Симфония», дирижер — Фабио Мастранджело. 6+
Продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.
«Фонтанка.ру»
«Великая»: Трэш и угар в Российской империи
Новости
-
-
16 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: тренировка с Юрием Смекаловым, Советская лестница, «Кармина Бурана»
-
15 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: Неолитическая революция, судьба ЕГЭ, спектакль Могучего с музыкой Каравайчука
-
14 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: история фотографии, Ленрезерв, Михаил Веллер, опера «Богема»
-
13 мая 2020 - «Ночь музеев» официально перенесли на 2021 год. Вместо неё будет «Ночь искусств» с «социальной дистанцией»
-
13 мая 2020 - Мариинский театр проведёт балетный урок онлайн
Статьи
-
15 мая 2020, 09:57Наступающий уикэнд будет полон музыки. И даже если вы не выходите из дома, то её услышите — если не на специальном шоу «Евровидения», то на онлайне VK Fest. Как вариант, отправляйтесь на виртуальный Science Bar Hopping, узнайте, что чего ждать от вулканов, и что думает Евгений Водолазкин о сериале «Недееспособные».
-
03 мая 2020, 11:51Месяц самоизоляции позади — это вовсе не означает, что жизнь станет прежней, зато стрим-сервисы и телеканалы радуются небывалым рейтингам. Укрепят их громкие телепроекты мая: нетрадиционный Голливуд, сериал от режиссёра «Ла-Ла Ленда», сатира на Екатерину II, воскресший «Диверсант» и новый игрок на поле стриминга — HBO Max.
-
06 мая 2020, 11:09Несмотря на закрытие всего и вся в связи с коронавирусом российские издательства продолжают выпускать книги. Правда, большинство новинок в конце апреля-начале мая увидят свет только в электронной форме. Топонимический детектив о переименовании российских улиц и городов, дачные рассказы от Дины Рубиной и ко, 254 фотографии Льюиса Кэрролла — рассказываем, что читать, чтобы отключиться от новостной повестки и, наконец, получить удовольствие от жизни.
-
30 апреля 2020, 16:29Помимо сериалов и полного метра, стриминговые платформы не устают выпускать в онлайн-прокат документальные ленты на любой вкус: про писателей и политиков, фриков и борцов, музыкантов и коронавирус. Перед майскими выходными «Фонтанка» провела ревизию этих проектов и рассказывает, что смотреть.
-
-
08 мая 2020, 15:22
-
01 мая 2020, 10:28
-
-