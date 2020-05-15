Сегодня в эфире #безантракта: Неолитическая революция, судьба ЕГЭ, спектакль Могучего с музыкой Каравайчука

Вы соскучились по тренировкам от федерации бокса Санкт-Петербурга? Мы — да. И вот они снова с нами #безантракта. В пятницу в 12.00 мы вернемся к занятиям для тех, кто дома, — на tv.fontanka.ru/. 12+

В 13.00 перенесемся в VII-III тысячелетие до нашей эры. Представьте себе, еще не было пирамид, а те предметы, которые находили и продолжают находить археологические экспедиции Эрмитажа на Северо-Западе России, уже были. Например, неолитическая керамика со всевозможными узорами. О коллекциях от времени появления древнейшей глиняной посуды до первых свайных поселений в экспозиции музея расскажет Екатерина Долбунова, сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири. 6+

В 14.00 в студии «Фонтанки» в прямом эфире — «Карантинник» Ольги Маркиной: в этот раз ее гостем станет директор Физико-математического лицея №239 Максим Пратрусевич — а речь пойдет о том, как скажутся переносы ЕГЭ в этом году и каковы перспективы онлайн-образования будущего. 12+

В 17.00 итоги недели в студии «Фонтанки» подведет Андрей Константинов. 18+

В 18.00 ненадолго заглянем в Малый драматический театр — Театр Европы: там открывают новый цикл «Родственные души», в котором рассказы О. Генри читают актеры театра. В этот раз Игорь Черневич читает рассказ «Роман биржевого маклера». 16+

А завершим вечер пятницы #безантракта показом из Александринского театра. Это запись спектакля Андрея Могучего по пьесе Михаила Дурненкова «Изотов». Художник — Александр Шишкин. В спектакле звучит музыка Олега Каравайчука в исполнении автора и музыка Фредерика Шопена в исполнении Олега Каравайчука. 18+

И, конечно, продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

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