Сегодня в эфире #безантракта: Неолитическая революция, судьба ЕГЭ, спектакль Могучего с музыкой Каравайчука
Вы соскучились по тренировкам от федерации бокса Санкт-Петербурга? Мы — да. И вот они снова с нами #безантракта. В пятницу в 12.00 мы вернемся к занятиям для тех, кто дома, — на tv.fontanka.ru/. 12+
В 13.00 перенесемся в VII-III тысячелетие до нашей эры. Представьте себе, еще не было пирамид, а те предметы, которые находили и продолжают находить археологические экспедиции Эрмитажа на Северо-Западе России, уже были. Например, неолитическая керамика со всевозможными узорами. О коллекциях от времени появления древнейшей глиняной посуды до первых свайных поселений в экспозиции музея расскажет Екатерина Долбунова, сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири. 6+
В 14.00 в студии «Фонтанки» в прямом эфире — «Карантинник» Ольги Маркиной: в этот раз ее гостем станет директор Физико-математического лицея №239 Максим Пратрусевич — а речь пойдет о том, как скажутся переносы ЕГЭ в этом году и каковы перспективы онлайн-образования будущего. 12+
В 17.00 итоги недели в студии «Фонтанки» подведет Андрей Константинов. 18+
В 18.00 ненадолго заглянем в Малый драматический театр — Театр Европы: там открывают новый цикл «Родственные души», в котором рассказы О. Генри читают актеры театра. В этот раз Игорь Черневич читает рассказ «Роман биржевого маклера». 16+
А завершим вечер пятницы #безантракта показом из Александринского театра. Это запись спектакля Андрея Могучего по пьесе Михаила Дурненкова «Изотов». Художник — Александр Шишкин. В спектакле звучит музыка Олега Каравайчука в исполнении автора и музыка Фредерика Шопена в исполнении Олега Каравайчука. 18+
И, конечно, продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.
«Фонтанка.ру»
11 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»
Новости
-
-
15 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: Неолитическая революция, судьба ЕГЭ, спектакль Могучего с музыкой Каравайчука
-
14 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: история фотографии, Ленрезерв, Михаил Веллер, опера «Богема»
-
13 мая 2020 - «Ночь музеев» официально перенесли на 2021 год. Вместо неё будет «Ночь искусств» с «социальной дистанцией»
-
13 мая 2020 - Мариинский театр проведёт балетный урок онлайн
-
13 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: как читать иконы, Сталин как верховный кинопродюсер, «Двойник» Валерия Фокина
Статьи
-
08 мая 2020, 18:34Большая часть повестки на длинных выходных будет посвящена 75-летию Победы. Тем не менее 8 – 11 мая останется время и для развлечений. Рассказываем о пяти событиях, на которые стоит обратить внимание, если вы остаётесь дома.
-
08 мая 2020, 15:22Несмотря на пандемию коронавируса, Петербург отпразднует 75-летие Победы. И наблюдать за торжествами можно, не нарушая режима самоизоляции. Воздушный и морской парады, Бессмертный полк, концерты, экскурсии, марафон «Дневники и письма войны» от БДТ, — рассказываем, что и где смотреть. Большую часть контента соберёт спецпроект «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград».
-
06 мая 2020, 11:09Несмотря на закрытие всего и вся в связи с коронавирусом российские издательства продолжают выпускать книги. Правда, большинство новинок в конце апреля-начале мая увидят свет только в электронной форме. Топонимический детектив о переименовании российских улиц и городов, дачные рассказы от Дины Рубиной и ко, 254 фотографии Льюиса Кэрролла — рассказываем, что читать, чтобы отключиться от новостной повестки и, наконец, получить удовольствие от жизни.
-
30 апреля 2020, 16:29Помимо сериалов и полного метра, стриминговые платформы не устают выпускать в онлайн-прокат документальные ленты на любой вкус: про писателей и политиков, фриков и борцов, музыкантов и коронавирус. Перед майскими выходными «Фонтанка» провела ревизию этих проектов и рассказывает, что смотреть.
-
01 мая 2020, 10:28
-
-
-
-