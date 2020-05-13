Сегодня в эфире #безантракта: как читать иконы, Сталин как верховный кинопродюсер, «Двойник» Валерия Фокина
Эфир #безантракта 13 мая начнем попозже и со сложной темы. В 13.00 «Фонтанка» покажет экскурсию старшего научного сотрудника Музея истории религии Сергея Подлесного «Читая иконы».
«Православная икона понимается, прежде всего, как изображение, образ, — объясняют, о чем пойдет речь, в музее. — Однако помимо самого изображения, большое значение в иконе имеют и тексты. Иконы без текста — пусть даже очень короткого, состоящего всего из двух слов, — не существует. Написание на доске названия сюжета или имени изображённого святого являлось в Древней Руси собственно освящением иконы. Экскурсия раскроет символическое значение отдельных слов и текстов в иконе, покажет связь между образом и словом, научит глубоко и полноценно прочитывать икону». 6+
В 15.00 перенесемся на концерт симфонической музыки, и не куда-нибудь, а в удивительные по красоте интерьеры Большой хоральной синагоги Петербурга. Вы услышите запись «Сотворение мира», на которой симфонический оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова исполнит «Молитву» Эрнеста Блоха (солист — Игорь Ботвин, виолончель), а с дирижером Роненом Ниссаном (Вена/Израиль) — два сочинения Баруха Берлинера — концерт для альта с оркестром «Сон Якова» (3-я часть, солист — Алексей Людевиг, альт), и симфоническую поэму для чтеца и оркестра «Сотворение мира» (чтец — Народный артист России Валерий Кухарешин). 12+
В 17.00 в студию «Фонтанки» придет кинокритик Михаил Трофименков, чтобы прочесть следующую лекцию из своего эксклюзивного авторского цикла об истории кино. В этот раз его тема — «Иосиф Сталин как главный советский кинопродюсер, кинорежиссер и кинозритель. И еще немного — киноактер». 18+
А в 19.00 «Фонтанка» предложит посмотреть трансляцию записи Александринского театра — в этот раз, предпоследний в онлайн-сезоне этого театра, показывают спектакль Валерия Фокина «Двойник» по Федору Достоевскому. 16+
Продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.
«Фонтанка.ру»
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