Гитару Курта Кобейна выставят на торги. С ней он выступал на концерте MTV Unplugged In New York
Акустическую электро-гитару Martin D-18E 1959 года выставят на аукцион за 1 миллион долларов. Инструмент, который можно купить в Интернете и за 2,5 тысячи долларов, стоит так дорого просто потому, что на ней однажды сыграл Курт Дональд Кобейн, более известный как лидер группы NIRVANA. Именно на этой гитаре был сыгран знаменитый акустический концерт на MTV, который был издан уже после смерти Курта Кобейна, сообщает The Guardian. Само выступление состоялось всего за пять месяцев до трагической кончины 27-летнего рок-музыканта.
Альбом MTV Unplugged In New York фактически является и последней профессиональной записью Nirvana и одновременно первым посмертным альбомом Кобейна. В 1996 году пластинка получила Grammy в номинации «Лучший альтернативный альбом». И эта награда стала первым и единственным признанием для Nirvana от «музыкального Оскара».
«Эта важная гитара заслужила свое достойное место в истории рок-н-ролла как инструмент, на котором играет один из самых влиятельных рок-музыкантов в одном из величайших и самых запоминающихся живых выступлений всех времен», — сказал президент аукционного дома Julien's Auctions Дарен Жюльен.
Гитара выставляется на аукцион в оригинальном жестком кейсе с наклейками того времени, отметками авиационных компаний. Среди других лотов аукциона — электрогитара Fender Strat, на которой Кобейн играл во время последнего концертного тура In Utero, а также серебряная рубашка, которую носил Кобейн в клипе Антона Корбина Heart-Shaped Box.
Ранее тот же аукционный дом продал за 334 тысячи долларов кофту Курта Кобейна, в которой он выступал на концерте MTV Unplugged In New York.
Аукцион по продаже музыкальных артефактов состоится в Беверли-Хиллз в режиме онлайн 19 и 20 июня 2020 года.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»
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