Российские музеи могут открыться в июле. Смотрители помолодеют, билеты будут продавать только онлайн
Российские музеи могут открыться после ограничительных мер уже в середине июля. Такой «оптимистический прогноз» озвучила «Известиям» замминистра культуры Алла Манилова.
«Точка отсчета возобновления работы музеев — полное снятие ограничительных мер. Если 1 июня они продлены не будут, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев — середина июля», — отметила она.
При этом культурным площадкам придётся приспосабливаться к новым условиям работы. Так, число посетителей, скорее всего, будет ограниченным, им придётся соблюдать дистанцию. Билеты станут продавать лишь в электронном виде.
Текстовой площадкой для реализации проекта выбран московский ГМИИ им. Пушкина. «Пока не будет создана вакцина от коронавируса, нам придется работать в новом режиме, с целым рядом предосторожностей», — заявила «Известиям» глава музея Марина Лошак. Рассматривается сценарий, при котором возраст смотрителей и сотрудников гардероба будет снижен — так, чтобы они не входили в группу риска и им было меньше 60-65 лет.
В Петербурге о готовности работать в новых условиях заявил центральный выставочный зал «Манеж». Здесь сейчас продумывают, как создать первую после снятия ограничительных мер выставку со специальной разметкой. Она поможет посетителям соблюдать дистанцию.
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