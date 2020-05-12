Российские музеи могут открыться в июле. Смотрители помолодеют, билеты будут продавать только онлайн

Российские музеи могут открыться после ограничительных мер уже в середине июля. Такой «оптимистический прогноз» озвучила «Известиям» замминистра культуры Алла Манилова.

«Точка отсчета возобновления работы музеев — полное снятие ограничительных мер. Если 1 июня они продлены не будут, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев — середина июля», — отметила она.

При этом культурным площадкам придётся приспосабливаться к новым условиям работы. Так, число посетителей, скорее всего, будет ограниченным, им придётся соблюдать дистанцию. Билеты станут продавать лишь в электронном виде.

Текстовой площадкой для реализации проекта выбран московский ГМИИ им. Пушкина. «Пока не будет создана вакцина от коронавируса, нам придется работать в новом режиме, с целым рядом предосторожностей», — заявила «Известиям» глава музея Марина Лошак. Рассматривается сценарий, при котором возраст смотрителей и сотрудников гардероба будет снижен — так, чтобы они не входили в группу риска и им было меньше 60-65 лет.

В Петербурге о готовности работать в новых условиях заявил центральный выставочный зал «Манеж». Здесь сейчас продумывают, как создать первую после снятия ограничительных мер выставку со специальной разметкой. Она поможет посетителям соблюдать дистанцию.

«Фонтанка.ру»