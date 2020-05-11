В Петербурге ушла из жизни старейшая артистка МДТ Светлана Григорьева. Она играла в «Вечно живых», «Доме», «Братьях и сестрах»

Старейшая артистка Малого драматического театра — Театра Европы Светлана Григорьева ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом «Фонтанке» 11 мая сообщили в пресс-службе МДТ.

«Всю жизнь Светлана Васильевна служила верой и правдой /…/. Как две ниточки, переплелись жизнь Светланы Васильевны и история Малого драматического», — отмечается в сообщении МДТ.

Выпускница курса Юрия Юрьева в Ленинградском театральном институте, Григорьева пришла на службу в МДТ 67 лет назад. Впрочем, тогда он был ещё Ленинградским областным театром и не имел собственного помещения — труппа вела «кочевой» образ жизни, выступая в городах и сёлах Ленобласти.





Автор: предоставлено пресс-службой театра
Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Актриса поработала со всеми руководителями МДТ, и прежде всего, Ефимом Падве и Львом Додиным. Среди самых важных её ролей — Луиза в «Коварстве и любви» Шиллера, Лаура в «Домовом» Эдуарда Вильде, Нюрка-хлеборезка «Вечно живых» Виктора Розова, Мать в «Назначении» Александра Володина, Василиса Премудрая в «Живи и Помни» Валентина Распутина, Маня-большая в «Доме» и Марфа Репишная в «Братьях и сестрах» Федора Абрамова.

«В год своего 90-летия Светлана Васильевна вышла на Камерную сцену в премьере спектакля «Омлет а ля мутард» Пьера Руди, выпустила книгу воспоминаний «Еще не вечер», — отмечают в пресс-службе театра. 

 

«Фонтанка.ру»

9 мая: что будет происходить в Петербурге и как это увидеть из дома

08 мая 2020, 15:22
Несмотря на пандемию коронавируса, Петербург отпразднует 75-летие Победы. И наблюдать за торжествами можно, не нарушая режима самоизоляции. Воздушный и морской парады, Бессмертный полк, концерты, экскурсии, марафон «Дневники и письма войны» от БДТ, — рассказываем, что и где смотреть. Большую часть контента соберёт спецпроект «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград».

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>