В Петербурге ушла из жизни старейшая артистка МДТ Светлана Григорьева. Она играла в «Вечно живых», «Доме», «Братьях и сестрах» Версия для печати Tweet

Старейшая артистка Малого драматического театра — Театра Европы Светлана Григорьева ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом «Фонтанке» 11 мая сообщили в пресс-службе МДТ.

«Всю жизнь Светлана Васильевна служила верой и правдой /…/. Как две ниточки, переплелись жизнь Светланы Васильевны и история Малого драматического», — отмечается в сообщении МДТ.

Выпускница курса Юрия Юрьева в Ленинградском театральном институте, Григорьева пришла на службу в МДТ 67 лет назад. Впрочем, тогда он был ещё Ленинградским областным театром и не имел собственного помещения — труппа вела «кочевой» образ жизни, выступая в городах и сёлах Ленобласти.

Актриса поработала со всеми руководителями МДТ, и прежде всего, Ефимом Падве и Львом Додиным. Среди самых важных её ролей — Луиза в «Коварстве и любви» Шиллера, Лаура в «Домовом» Эдуарда Вильде, Нюрка-хлеборезка «Вечно живых» Виктора Розова, Мать в «Назначении» Александра Володина, Василиса Премудрая в «Живи и Помни» Валентина Распутина, Маня-большая в «Доме» и Марфа Репишная в «Братьях и сестрах» Федора Абрамова.

«В год своего 90-летия Светлана Васильевна вышла на Камерную сцену в премьере спектакля «Омлет а ля мутард» Пьера Руди, выпустила книгу воспоминаний «Еще не вечер», — отмечают в пресс-службе театра.

«Фонтанка.ру»