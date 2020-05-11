В Петербурге ушла из жизни старейшая артистка МДТ Светлана Григорьева. Она играла в «Вечно живых», «Доме», «Братьях и сестрах»
Старейшая артистка Малого драматического театра — Театра Европы Светлана Григорьева ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом «Фонтанке» 11 мая сообщили в пресс-службе МДТ.
«Всю жизнь Светлана Васильевна служила верой и правдой /…/. Как две ниточки, переплелись жизнь Светланы Васильевны и история Малого драматического», — отмечается в сообщении МДТ.
Выпускница курса Юрия Юрьева в Ленинградском театральном институте, Григорьева пришла на службу в МДТ 67 лет назад. Впрочем, тогда он был ещё Ленинградским областным театром и не имел собственного помещения — труппа вела «кочевой» образ жизни, выступая в городах и сёлах Ленобласти.
Актриса поработала со всеми руководителями МДТ, и прежде всего, Ефимом Падве и Львом Додиным. Среди самых важных её ролей — Луиза в «Коварстве и любви» Шиллера, Лаура в «Домовом» Эдуарда Вильде, Нюрка-хлеборезка «Вечно живых» Виктора Розова, Мать в «Назначении» Александра Володина, Василиса Премудрая в «Живи и Помни» Валентина Распутина, Маня-большая в «Доме» и Марфа Репишная в «Братьях и сестрах» Федора Абрамова.
«В год своего 90-летия Светлана Васильевна вышла на Камерную сцену в премьере спектакля «Омлет а ля мутард» Пьера Руди, выпустила книгу воспоминаний «Еще не вечер», — отмечают в пресс-службе театра.
«Фонтанка.ру»
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