Сегодня в эфире #безантракта: стук «сердца» Эрмитажа, Комендантский дом Петропавловки, солисты Мариинского

Программа последнего праздничного дня в проекте «Фонтанки» #безантракта будет не такой объемной— но уделит внимание деталям и тем записям, которые мы не смогли показать вам ранее, а очень хотелось.

В 13.00 вы сможете пройти по подвалу и чердаку Эрмитажа, поднявшись к его бьющемуся сердцу — башенным часам. Вы узнаете, какое отношение к ним имел Иван Кулибин, и увидите, как Дворцовая площадь выглядит через окно циферблата. Уникальную экскурсию проведет заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Михаил Гурьев. 6+

В 15.00 вас ждет объемная экскурсия от Музея истории Санкт-Петербурга — по Комендантскому дому Петропавловской крепости. Методист музея Елена Калинина проведет вас по экспозиции «История Петербурга-Петрограда XIX-начала XX века», расскажет, как шла установка Александровской колонны, и почему Петербург считался модным городом, и моду каких стран предпочитали дамы, а каких — мужчины. 6+

А в 19.00 вы сможете еще раз вспомнить военные песни — в исполнении солистов Мариинского театра. В праздничном онлайн-концерте, снятом в филиале Российской национальной библиотеки на Фонтанке, участвуют Григорий Чернецов, Ирина Матаева, Владимир Целебровский, Екатерина Сергеева, Александр Трофимов и концертмейстер Мариинского театра Анатолий Кузнецов. Также вы услышите выступления баяниста Валентин Завирюхи и художественного руководителя фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», скрипачки Мария Сафарьянц, которая также ведет этот концерт. Помимо музыки, слушателей ждут семейные воспоминания артистов и рассказ о жизни РНБ и Мариинского театра в годы войны. 6+





Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru

Ну и, конечно, продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

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