Оркестр Мариинского выпустил «домашнее видео»: Музыканты сыграли «Время, вперед!» — чтобы быстрее прошёл коронавирус

В социальных сетях Мариинского театра опубликовано видео, на котором оркестранты, сидя по домам, исполняют сюиту Георгия Свиридова «Время, вперед!», известную всей стране по заставке телепрограммы «Время».

Видео в кадре представляет художественный руководитель Мариинского театра, маэстро Валерий Гергиев. Дирижер рассказал, что оркестр давно не собирался вместе, и с 18 марта «не выступал вместе как коллектив».

«Я только хочу попросить время идти как можно быстрее, чтобы мы скорее вернулись, как и все наши коллеги в мире, к своей любимой работе и любимой публике», — сказал Гергиев.

В видеозаписи, составные части которой снимали по домам сами музыканты, они играют свои партии в гостиных у камина, на кухнях, дурачатся на фоне карты мира в костюме чумного доктора, играют с питомцами и детьми.

Подобные сюжеты за период пандемии выкладывали уже многие коллективы мира, от первой величины до школьных.

«Фонтанка.ру»

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