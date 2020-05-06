Умер один из двух создателей Kraftwerk Флориан Шнайдер
Легендарный музыкальный экспериментатор один из двух отцов основателей западно-германского квартета Kraftwerk Флориан Шнайдер умер в возрасте 73 лет. Об этом в среду 6 мая сообщило французское издание Ouest France со ссылкой на родственников артиста. Бельгийское радио RTBF уточняет, что Шнайдер скончался от рака ещё несколько дней назад.
Флориан Шнайдер основал краут-рок группу Kraftwerk в 1968 году вместе с другом, студентом Дюссельдорфской консерватории Ральфом Хюттером. Однако ранние опусы будущих «людей-машин» имели мало общего с пластинками, которые принесли юношам деньги и мировую славу.
Став квартетом, Kraftwerk нашли свой стиль — роботические повторения синтезаторные риффов. Каждый новый диск немцев, начиная с LP «Autobahn», становился событием, а приезд в команды Великобританию в середине 1970-х спровоцировал появление целой волны британской электронной музыки.
Создав и пережив моду на исключительно электронные звуки, уже в эпоху расцвета клубной культуры 1990-х Kraftwerk реанимировались через техно-сцену США и последнюю четверть века жили в режиме «musik non stop», который сами провозгласили. Каждое шоу они выводили на сцену собственные роботические копии.
На рубеже седьмого десятка Флориан Шнайдер перестал выходить на сцену вместе Хюттером и другими электрониками, которых, в отличие от отцов основателей, периодически меняли новички. За несколько лет до этого Kraftwerk впервые выступили в России.
Второе пришествие в 2018 уже без Шнайдера все равно стало событием. О значении этих немцев для мировой культуры тогда «Фонтанке» рассказали как сравнительно юные ученики-электроники, так и ровесник Kraftwerk и специалист по синтезаторам Эдуард Артемьев. Тогда же в России вышла подробная биография Kraftwerk.
В последние годы Шнайдер работал профессором в области искусства коммуникации в Университете искусств и дизайна в Карлсруэ. Изредка продолжал музыкальные опыты, например, принял участие в записи Stop Plastic Pollution, «электронной оды» для кампании в защиту океанов от загрязнения.
Шнайдер всегда был немногословен. Рупором Kraftwerk для СМИ на протяжении сорока лет совместной работы оставался Хюттер. Он и получал Grammy за бокс- переиздание каталога Kraftwerk в 2018-м без своего соавтора.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»
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