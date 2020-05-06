«Цены ниже докризисных». Учреждениям культуры рассказали, как выходить из режима «удалёнки», но не объяснили, когда

Рекомендации о том, как выходить из «коронавирусного» режима работы, получили от власти руководители петербургских учреждений культуры. Как стало известно «Фонтанке», документ за подписью председателя комитета по культуре Константина Сухенко подписан 29 апреля, и 30 апреля разослан в городские театры, концертные площадки, музеи, детские школы искусств и администрации районов.

Театры и концертные площадки, согласно документу, имеющемуся в распоряжении «Фонтанки», должны быть готовы менять свою работу в несколько этапов. Уже «с первого дня после отмены карантинных мер» они смогут восстановить очный репетиционный процесс. Однако до определённого момента зрителей принимать всё равно не получится, поэтому представления будут демонстрировать в трансляциях. Затем планируется «возобновить ограниченное функционирование» для посетителей — это значит, что гостей на спектакли допустят, но лишь в небольшом количестве.



петербургский театр "Мюзик-Холл"



Фото: Alex 'Florstein' Fedorov, CC BY-SA 4.0 петербургский театр "Мюзик-Холл"Фото: Alex 'Florstein' Fedorov, CC BY-SA 4.0

Лишь на последнем этапе произойдёт «отмена ограничений по количеству участников» и «возобновление функционирования в полном объеме». В первый месяц полноценной работы стоимость билетов нужно установить «ниже «докризисной», предупреждает комитет по культуре, а демонстрировать стоит только «100-процентно востребованные «аншлаговые» спектакли и концертные программы». Кроме того, театры должны будут подготовить предложения по переносу отпусков, которые обычно попадают у артистов на середину лета — начало сентября.

Что касается музеев, то их программа выхода из коронавирусных реалий гораздо короче. Такие площадки постоянно должны обеспечивать показ онлайн-программ. «В течение двух недель с момента отмены карантинных мер» вернутся на работу технические работники и специалисты музеев «с целью проведения санитарной обработки и уборки помещений». А по истечении трех недель после снятия таких мер все сотрудники смогут перейти с дистанционного режима работы на обычный.

Руководителей всех учреждений культуры просят соблюдать «Стандарт безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя)», созданный комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле и согласованный с петербургским управлением Роспотребнадзора. Инструкция, к примеру, предписывает регулярно измерять температуру у работников и обеспечить их одноразовыми масками.

Всего письмо Константина Сухенко вместе с приложениями занимает 15 страниц. Однако в документе пока не указано главного — когда именно будут снимать «карантинные меры» и ограничения по числу посетителей.

Напомним, Владимир Путин 6 мая проведёт совещание по борьбе с коронавирусом. Обсуждаться будут, в частности, сроки отмены режима самоизоляции. Ранее президент не исключал, что для каждого региона они будут своими.

«Фонтанка.ру»