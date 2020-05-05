Сегодня в эфире #безантракта: Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме, Легар-гала в Театре Музкомедии

Первая часть праздников подходит к концу – для тех, кому дальше работать. Напоследок порадуйте себя красотой, не мелочась, по-царски. Впрочем, если отдыхать продолжаете, все равно порадуйте.

Музей-заповедник «Петергоф» записал очень красивую экскурсию по Большому Меншиковскому дворцу в Ораниенбауме. 5 марта в 15.00 мы предлагаем уделить ей 20 минут (столько длится прогулка с экскурсоводом), зайдя на сайт tv.fontanka.ru. Вы узнаете, кто жил в этом дворце, как и для кого он перестраивался, и где можно увидеть деревянные элементы первой четверти XVIII века. 6+





Фото: peterhofmuseum.ru Фото: peterhofmuseum.ru

Второе мероприятие – для души: в 19.00 #безантракта предложит вам запись совсем недавнего гала-концерта в Театре музыкальной комедии. Он записан буквально перед самым закрытием театров в марте 2020 года и посвящен 150-летию со дня рождения Франца Легара. В программе – мелодии-шедевры основоположника неовенской оперетты, а также арии, куплеты, дуэты и танцы из произведений, менее знакомых публике. Несколько номеров из таких произведений, как «Венские женщины», «Ева», «Танец стрекоз», «Кло-Кло», впервые исполнены в оригинальной авторской редакции. 12+

А в остальное свободное время — продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru/.

«Фонтанка.ру»