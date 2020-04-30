Страшная судьба надгробной плиты и Ленин в гробу. Петербургские музеи показали жуткие экспонаты вслед за мировыми
Петербургские музеи присоединились к международному Instagram-челленджу #CreepiestObject, переведя его название на русский как #жуткийэкспонат. Эрмитаж, Царское село, Музеи истории религии и другие поделились фото самых страшных объектов, которые есть у них в коллекции.
Для музея Набокова на Большой Морской улице, например, таковым стала французская кукла конца XIX века из дома писателя. Сами сотрудники тут же признались, что старых кукол не боятся, но не исключают, что у них есть пугливые посетители.
Музейный комплекс в Разливе поделился фотографией старой надгробной плиты с еврейского кладбища. Погост затопило ещё в XIX веке, но плита «спаслась» благодаря тому, что её использовали в хозяйстве местные жители. Уже в 2000-е один из них принёс надгробие в музей, где оно стало экспонатом.
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#CreepiestObject / Принимаем эстафету от @nevskaya_zastava и показываем свой #жуткийэкспонат ⠀ Музейный предмет с еврейского кладбища. Страшная судьба надгробной плиты с хорошим концом. ⠀ В 2016 г. музейную коллекцию пополнил уникальный и, на наш взгляд, мистический предмет – часть каменной плиты «мацева» от надгробия с еврейского кладбища в п. Разлив. ⠀ Плита была установлена на старом еврейском кладбище, исчезнувшем еще в 80-е годы XIX века по причине затопления некоторых прибрежных территорий искусственного озера Разлив. По-видимому, перед затоплением часть надгробий была демонтирована, а оставшаяся часть разрушилась в водной илистой среде озера Разлив, и также в силу антропогенного воздействия. ⠀ Со слов местных жителей в советские годы подобные плиты, которые удалось сохранить от затопления, иногда использовались под хозяйственные нужды при строительстве частных домов. Вероятнее всего новые владельцы участков даже не подозревали об их истинном назначении. Более 10 лет назад кто-то из местных жителей принес сохранившуюся плиту на территорию музея «Сарай», где она долгие годы пролежала сначала под открытым небом, а затем под стеклянным куполом. ⠀ Теперь этот предмет имеет собственное место в хранилище музея. ⠀ Эстафету передаем @alliluevymuseum и @gorkileninskie
Над открыткой 1930 года с изображением Владимира Ленина предложил подумать музей «Невская застава» в Невском районе. «Хотя умер Владимир Ильич 21 января 1924 года, его тело до сих пор можно увидеть в Мавзолее на Красной площади, что в современных реалиях поистине жутко и по сей день вызывает множество споров», — объясняют сотрудники.
Маски-наголовники, сделанные в натуралистической манере, продемонстрировал Музей истории религии. Эти предметы использовали члены тайных союзов в Тропической Африке при обрядах погребения.
Фото: скриншот из instagram.com/religionmuseum/
Относительно спокойно на челлендж отреагировал Эрмитаж. Музей показал фото войлочной покрышки на седло, созданной в V веке до нашей эры в Горном Алтае. Казалось бы, ничего особенно жуткого, но немного инфернальности в историю предмета добавляет лишь то, что на нём изображено нападение тигра на лося, а нашли седло в древнем погребении.
Царское село также предпочло не нагнетать и показало подписчикам Драконов мост, который в документах конца XVIII века называли мостом «с чудовищными фигурами». «Нынешние дети крылатых драконов совершенно не боятся (взрослые тоже)», — успокоили специалисты.
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🐉 Принимаем эстафету от ГИМ @state_historical_museum #CreepiestObject #жуткийэкспонат Драконов мост в документах конца XVIII века называли мостом «с чудовищными фигурами». Построен в 1785 году по проекту Чарльза Камерона, фигуры отлиты по моделям скульптора Иоганна Шварца. Нынешние дети крылатых драконов совершенно не боятся (взрослые тоже). 🐉Передаем эстафету Гатчине @gatchina.palace , Павловску @pavlovsk_palace_and_park и Петергофу @peterhof_museum #царскоесело #александровкийпарк #драконы #tsarskoeselo #alexanderpark #dragonsculpture
В большей степени на звание устрашающих могут претендовать маскароны из Петергофа. «Их, конечно, не назовешь прям жуткими, но они явно не самые милые обитатели Петергофа», — признаются в музее.
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Принимаем эстафету от Царского села @tsarskoe_selo #CreepiestObject #жуткийэкскпонат Мы решили, что наши маскароны отлично подойдут на эту роль: их, конечно, не назовешь прям жуткими, но они явно не самые милые обитатели Петергофа. Но точно забавные. Как думаете, какой маскарон из этих трех самый крипи? Эстафету предаем @tsaritsyno_museum @nevskaya_zastava и @hermitage20_21 🇬🇧 Taking the baton from @tsarskoe_selo we’re presenting «the creepiest» items from our collection. Well, they are not exactly creepy, but definitely not friendly either🙄
Челлендж #CreepiestObject запустил в апреле 2020 года Йоркширский музей. Он показал прядь волос римлянки, жившей в III-IV веке, и спровоцировал целую серию публикаций в соцсетях. Англичанам ответили коллеги из Германии, Америки, Швеции, Финляндии и многих других стран.
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