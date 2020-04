Страшная судьба надгробной плиты и Ленин в гробу. Петербургские музеи показали жуткие экспонаты вслед за мировыми

View this post on Instagram

Принимаем эстафету от Царского села @tsarskoe_selo #CreepiestObject #жуткийэкскпонат Мы решили, что наши маскароны отлично подойдут на эту роль: их, конечно, не назовешь прям жуткими, но они явно не самые милые обитатели Петергофа. Но точно забавные. Как думаете, какой маскарон из этих трех самый крипи? Эстафету предаем @tsaritsyno_museum @nevskaya_zastava и @hermitage20_21 🇬🇧 Taking the baton from @tsarskoe_selo we’re presenting «the creepiest» items from our collection. Well, they are not exactly creepy, but definitely not friendly either🙄