Страшная судьба надгробной плиты и Ленин в гробу. Петербургские музеи показали жуткие экспонаты вслед за мировыми Версия для печати Tweet

Петербургские музеи присоединились к международному Instagram-челленджу #CreepiestObject, переведя его название на русский как #жуткийэкспонат. Эрмитаж, Царское село, Музеи истории религии и другие поделились фото самых страшных объектов, которые есть у них в коллекции.

Для музея Набокова на Большой Морской улице, например, таковым стала французская кукла конца XIX века из дома писателя. Сами сотрудники тут же признались, что старых кукол не боятся, но не исключают, что у них есть пугливые посетители.

Музейный комплекс в Разливе поделился фотографией старой надгробной плиты с еврейского кладбища. Погост затопило ещё в XIX веке, но плита «спаслась» благодаря тому, что её использовали в хозяйстве местные жители. Уже в 2000-е один из них принёс надгробие в музей, где оно стало экспонатом.

Над открыткой 1930 года с изображением Владимира Ленина предложил подумать музей «Невская застава» в Невском районе. «Хотя умер Владимир Ильич 21 января 1924 года, его тело до сих пор можно увидеть в Мавзолее на Красной площади, что в современных реалиях поистине жутко и по сей день вызывает множество споров», — объясняют сотрудники.

Маски-наголовники, сделанные в натуралистической манере, продемонстрировал Музей истории религии. Эти предметы использовали члены тайных союзов в Тропической Африке при обрядах погребения.





Фото: скриншот из instagram.com/religionmuseum/ Фото: скриншот из instagram.com/religionmuseum/

Относительно спокойно на челлендж отреагировал Эрмитаж. Музей показал фото войлочной покрышки на седло, созданной в V веке до нашей эры в Горном Алтае. Казалось бы, ничего особенно жуткого, но немного инфернальности в историю предмета добавляет лишь то, что на нём изображено нападение тигра на лося, а нашли седло в древнем погребении.

Царское село также предпочло не нагнетать и показало подписчикам Драконов мост, который в документах конца XVIII века называли мостом «с чудовищными фигурами». «Нынешние дети крылатых драконов совершенно не боятся (взрослые тоже)», — успокоили специалисты.

В большей степени на звание устрашающих могут претендовать маскароны из Петергофа. «Их, конечно, не назовешь прям жуткими, но они явно не самые милые обитатели Петергофа», — признаются в музее.

Челлендж #CreepiestObject запустил в апреле 2020 года Йоркширский музей. Он показал прядь волос римлянки, жившей в III-IV веке, и спровоцировал целую серию публикаций в соцсетях. Англичанам ответили коллеги из Германии, Америки, Швеции, Финляндии и многих других стран.

«Фонтанка.ру»