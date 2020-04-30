«Никуда-никуда теперь не выйти нам и без маски ходить нельзя». Оперная дива Олеся Петрова записала актуальный кавер с мужским хором
Антикоронавирусный кавер выложил на своем канале в YouTube мужской хор «Александр Невский». Песню на актуальный сюжет и любимую мелодию из фильма «Мэри Поппинс» они записали при участии оперной дивы Олеси Петровой.
Шуточная песня о том, «куда подевались продукты, и сколько мы гречи съедим», а также о Медном Всаднике, изолировавшемся от своего коня, записана артистами в самоизоляции. Впрочем, как они сами признаются, по домам сидят не все, что отразилось в песне.
Олеся Петрова — выпускница петербургской Консерватории, ученица народной артистки СССР Ирины Богачевой, солистка Михайловского театра, участница постановок Метрополитен-оперы (США), оперного фестиваля Арена ди Верона (Италия) и других крупнейших оперных сцен мира. Приглашенная солистка Большого театра России.
Фото: скриншот видео
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