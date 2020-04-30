«Это лучшее, что можно сейчас сделать». Контрабасист Владимир Волков приглашает на JazzМарафон #безантракта сегодня в 15.00

Известный петербургский музыкант, участник проектов «ВолковТрио», «АукцЫон», «Поп-механика», Владимир Волков приглашает присоединяться к просмотру JazzМарафона в честь Международного дня джаза на «Фонтанке.ру» и помогать врачам.

#fontankajazzday пройдет 30 апреля с 15.00 на странице #безантракта, которая по такому случаю получила новый дизайн. Наши партнеры — Фонд профилактики рака «Не напрасно», который развивает антиковидный проект, позволяющий находить необходимые материалы и препараты для больниц и врачей. Мы ждем, что вы найдете возможность пожертвовать деньги на странице. За это вы получите памятные сувениры и подарки.

Посмотреть расписание и полный список артистов (часть из них будут выступать на сцене «Дворца Олимпия») вы можете на странице.

«Фонтанка.ру»