«Это лучшее, что можно сейчас сделать». Контрабасист Владимир Волков приглашает на JazzМарафон #безантракта сегодня в 15.00

30 апреля 2020, 13:41
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Известный петербургский музыкант, участник проектов «ВолковТрио», «АукцЫон», «Поп-механика», Владимир Волков приглашает присоединяться к просмотру JazzМарафона в честь Международного дня джаза на «Фонтанке.ру» и помогать врачам.

#fontankajazzday пройдет 30 апреля с 15.00 на странице #безантракта, которая по такому случаю получила новый дизайн. Наши партнеры — Фонд профилактики рака «Не напрасно», который развивает антиковидный проект, позволяющий находить необходимые материалы и препараты для больниц и врачей. Мы ждем, что вы найдете возможность пожертвовать деньги на странице. За это вы получите памятные сувениры и подарки.

Посмотреть расписание и полный список артистов (часть из них будут выступать на сцене «Дворца Олимпия») вы можете на странице.

«Фонтанка.ру»

На русском языке вышел роман «Нормальные люди» Салли Руни. Как пишет автор, о котором все говорят и называют новым Сэлинджером

28 апреля 2020, 11:15
Мальчик девочку любил, но поступил с ней глупо и цинично. Девочка любила мальчика, но оттолкнула от себя. На русском языке, наконец, вышел роман «Нормальные люди» Салли Руни, признанный «главным литературным феноменом десятилетия». Его автора называют «Сэлинджером поколения снэпчата» и «голосом миллениалов».

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