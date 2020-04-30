Участник JazzМарафона «Фонтанки» музыковед Владимир Фейертаг рассказал про сегодняшний праздник — Международный день джаза Версия для печати Tweet

Сегодня — не только день JazzМарафона «Фонтанки», но и праздник, Международный день джаза. Праздник молодой: он придуман в ЮНЕСКО в 2011 году, «чтобы отметить джаз и его дипломатическую роль в объединении людей по всему свету». Событие ежегодно отмечается 30 апреля. Автором идеи стал посол доброй воли ЮНЕСКО, джазовый пианист Херби Хэнкок.

Ежегодно выбирается столица джаза, ею бывал в свое время и Петербург, причем концерт звезд проходил на Новой сцене Мариинского театра.

В этом году джаз, как и другие искусства, ушел в онлайн — к нам в проект #безантракта. 30 апреля с 15.00 смотрите на tv.fontanka.ru выступления Игоря Бутмана, Сергея Жилина, Давида Голощекина, Андрея Кондакова, Владимира Волкова, Jazz Philharmonic Orchestra и многих других. Живые выступления проходят на сцене партнеров марафона — площадки для мероприятий «Дворец Олимпия». Ведущий в студии «Фонтанки» — Федор Погорелов.

Следите за новостями по хэштегу #fontankajazzday в соцсетях, и не забывайте, что JazzМарафон (18+) — благотворительный и проводится в пользу Фонда профилактики рака «Не напрасно». Он развивает антиковидный проект, позволяющий находить необходимые материалы и препараты для больниц и врачей. Мы ждем, что вы найдете возможность пожертвовать деньги на странице. За это вы получите памятные сувениры и подарки.

«Фонтанка.ру»