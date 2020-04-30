«Людям интересно, что сказала Ванга про коронавирус». «Карантинный» выпуск «Городка» двадцатилетней давности набрал миллион на YouTube

Снятая в 2000-е серия юмористической программы «Городок» под названием «Карантин... ехать нельзя» за пять дней набрала на YouTube больше миллиона просмотров. Как свидетельствует сервис Web archive, с 24 по 29 апреля видео посмотрели 1,2 миллиона раза, ещё 100 тысяч просмотров добавилось к утру 30 апреля.

По сюжету, один из российский поселков закрыт на карантин в связи с разбушевавшимся гриппом. Илья Олейников в роли сотрудника ДПС не дает въехать в населенный пункт «гражданину РФ», которого играет Юрий Стоянов. Однако правоохранитель пропускает люксовый автомобиль, остроумно аргументируя свое решение. Также активно на YouTube набирают просмотры остальные передачи «Городка», посвященные санитарно-эпидемиологической теме и изготовлению масок.

Комментарии зрителей посвящены «свежести взгляда» на нынешнюю ситуацию распространения коронавируса COVID-19. «Ощущение, будто сегодня снимали и качество хорошее, и игра бесподобна и в тему. Ах, как хочется вернуться в Городок!! Ностальгия прям от этой мелодии. Грустно», — написала Наталья Конопацкая. «Смотрю в апреле 2020. Кто бы мог подумать, что это будет на самом деле!» — восклицает Denis M.





Фото: скриншот комментариев из YouTube Фото: скриншот комментариев из YouTube

Юрий Стоянов в комментарии «Фонтанке.ру» рассказал, что знает о возросшей популярности передачи. По словам актера, сюжет был придуман в начале 2000-х, потому что «люди об этом говорили».

«Это — веселое художественное осмысление, немного гиперболизированное. Но как оказалось, сейчас попали в яблочко, — говорит Стоянов. — Мне самому начали приходить эти ролики — их активно пересылают друг другу в мессенджерах, соцсетях. Я недавно ради интереса насчитал 20 сюжетов «Городка» про грипп, карантины и шитье масок. Почему нас волновала эта тема? Об этом говорили люди. Вспомните, 15-20 лет назад по миру гуляли свиной и птичий гриппы, были эпидемии всяких пневмоний. Оказалось, что такие истории заряжены вперед. У талантливых людей, не себя имею в виду, есть такое свойство — быть востребованными в любые времена».

«Людям всегда интересно, что сказала Ванга про коронавирус, конфликт с ОПЕК или про посаженного олигарха. Все есть у Ванги — так думают люди. И вот такой же феномен случился с «Городком», мол, ребята пятнадцать лет назад про это сняли. Нет, ребята сняли не про это, ребята сняли про очередной грипп, который традиционно гулял по России, — отмечает артист. — Конечно, от этой популярности нет никакой монетизации. За те ролики в свое время что-то получили. С точки зрения авторского права, это не очень цивилизовано, но с человеческой — чертовски приятно. Какие-то умельцы, не лень им было, смонтировали вместе отрывки про шитье масок из целой передачи «Городок под маской», которую мы снимали 15-16 лет назад. Это очень трогательно».





Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео

Сейчас Стоянов находится в самоизоляции в собственном доме в Подмосковье и создает скетчи для проекта «100Янов». «Не понимаю людей, которые водят хороводы, одержимы конспирологическими теориями будто это придуманная пандемия, — поделился юморист. — И когда я вижу, как в моем маленьком поселочке люди отмечают дни рождения, поднимают тосты «в гробу мы видели этот коронавирус». Но эти тосты могут сработать наоборот — коронавирус может увидеть их в гробу».

Стоянов не исключил, что спустя много лет, когда возникнет аналогичная эпидемия гриппа, ролики вновь проснутся в интернете: «В этой истории есть и позитивный момент — и 15 лет назад была эпидемия, которая казалась очень тяжелой. Люди же про это забыли, они думают, что это прозрение. Но наступили другие времена, поэтому в этом есть надежда, что все пройдет. И вновь они проснутся в интернете при очередном вирусе через двадцать лет».

«Фонтанка.ру»

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