COVID-19 изменил правила «Оскара». Фильмы со стримингов допустили к соревнованию
Американская киноакадемия приняла поправки в правила проведения «Оскара» в 2021 году. К соревнованию в номинации «Лучший фильм года» допустили картины, вышедшие только на стриминговых платформах. Одновременно Академия объединила категории «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж», сообщается на сайте oscars.org.
Своё решение кинодеятели объясняют пандемией коронавируса, которая закрыла кинотеатры в округе Лос-Анджелес. Именно показ на этих площадках ранее давал лентам право войти в число претендентов на «Оскар».
Фото: oscars.org
«Академия верит, что лучший способ испытать магию фильмов — отправиться в кинотеатр. Тем не менее, пандемия COVID-19 обязывает нас ввести временные исключения в правила», — отмечается в официальном сообщении.
93-я церемония вручения «Оскара», как и планировалось ранее, состоится 21 февраля 2021 года.
Как прошёл «Оскар» в 2020 году, читайте в репортаже «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
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