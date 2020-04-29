COVID-19 изменил правила «Оскара». Фильмы со стримингов допустили к соревнованию

Американская киноакадемия приняла поправки в правила проведения «Оскара» в 2021 году. К соревнованию в номинации «Лучший фильм года» допустили картины, вышедшие только на стриминговых платформах. Одновременно Академия объединила категории «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж», сообщается на сайте oscars.org.

Своё решение кинодеятели объясняют пандемией коронавируса, которая закрыла кинотеатры в округе Лос-Анджелес. Именно показ на этих площадках ранее давал лентам право войти в число претендентов на «Оскар».





Фото: oscars.org Фото: oscars.org

«Академия верит, что лучший способ испытать магию фильмов — отправиться в кинотеатр. Тем не менее, пандемия COVID-19 обязывает нас ввести временные исключения в правила», — отмечается в официальном сообщении.

93-я церемония вручения «Оскара», как и планировалось ранее, состоится 21 февраля 2021 года.

Как прошёл «Оскар» в 2020 году, читайте в репортаже «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»