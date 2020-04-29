COVID-19 изменил правила «Оскара». Фильмы со стримингов допустили к соревнованию

29 апреля 2020, 00:18
Версия для печати Версия для печати

Американская киноакадемия приняла поправки в правила проведения «Оскара» в 2021 году. К соревнованию в номинации «Лучший фильм года» допустили картины, вышедшие только на стриминговых платформах. Одновременно Академия объединила категории «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж», сообщается на сайте oscars.org.

Своё решение кинодеятели объясняют пандемией коронавируса, которая закрыла кинотеатры в округе Лос-Анджелес. Именно показ на этих площадках ранее давал лентам право войти в число претендентов на «Оскар».



Фото: oscars.org

«Академия верит, что лучший способ испытать магию фильмов — отправиться в кинотеатр. Тем не менее, пандемия COVID-19 обязывает нас ввести временные исключения в правила», — отмечается в официальном сообщении.

93-я церемония вручения «Оскара», как и планировалось ранее, состоится 21 февраля 2021 года.

Как прошёл «Оскар» в 2020 году, читайте в репортаже «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»

На русском языке вышел роман «Нормальные люди» Салли Руни. Как пишет автор, о котором все говорят и называют новым Сэлинджером

28 апреля 2020, 11:15
Мальчик девочку любил, но поступил с ней глупо и цинично. Девочка любила мальчика, но оттолкнула от себя. На русском языке, наконец, вышел роман «Нормальные люди» Салли Руни, признанный «главным литературным феноменом десятилетия». Его автора называют «Сэлинджером поколения снэпчата» и «голосом миллениалов».

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>