Берлинале, Канны, Венеция объединились, чтобы провести онлайн-кинофестиваль. Деньги пойдут на поддержку Всемирной организации здравоохранения

¬едущие кинофестивали мира объединились, чтобы провести дл€ зрителей дес€тидневный онлайн-фестиваль. —обытие под названием We Are One начнЄтс€ 29 ма€, наблюдать за ним можно будет на YouTube.

»нициатором вместе с соцсетью выступил американский фестиваль Tribeca, курировать программу будут Ѕерлинский, ¬енецианский, аннский кинофестивали, фестиваль в Ћокарно, «—анденс» и другие крупные мировые кинофорумы. ѕолный список фильмов, которые будут показывать, и расписание, пока формируютс€.





‘ото: скриншот из instagram.com/tribeca/ ‘ото: скриншот из instagram.com/tribeca/

—обытие станет бесплатным дл€ зрителей, однако организаторы проведут сбор средств. »х направ€т в поддержку ¬семирной организации здравоохранени€ (¬ќ«).

Ќапомним, 19 апрел€ мировые звЄзды объединились и провели музыкальный марафон One World: Together at Home в поддержку ¬ќ«.

«‘онтанка.ру»