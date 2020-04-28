Берлинале, Канны, Венеция объединились, чтобы провести онлайн-кинофестиваль. Деньги пойдут на поддержку Всемирной организации здравоохранения

28 апреля 2020, 16:02
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Ведущие кинофестивали мира объединились, чтобы провести для зрителей десятидневный онлайн-фестиваль. Событие под названием We Are One начнётся 29 мая, наблюдать за ним можно будет на YouTube.

Инициатором вместе с соцсетью выступил американский фестиваль Tribeca, курировать программу будут Берлинский, Венецианский, Каннский кинофестивали, фестиваль в Локарно, «Санденс» и другие крупные мировые кинофорумы. Полный список фильмов, которые будут показывать, и расписание, пока формируются.



Фото: скриншот из instagram.com/tribeca/

Событие станет бесплатным для зрителей, однако организаторы проведут сбор средств. Их направят в поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, 19 апреля мировые звёзды объединились и провели музыкальный марафон One World: Together at Home в поддержку ВОЗ.

«Фонтанка.ру»

 

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