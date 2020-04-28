Сегодня в эфире #безантракта: Максим Леонидов, Леонид Юзефович, Сосо Павлиашвили, «Король Лир» Льва Додина

28 апреля 2020, 08:28
Версия для печати Версия для печати

День 28 апреля начнем сразу с прекрасного: Эрмитаж подарит нам тот концерт, который планировал провести офлайн, но не сбылось. Речь о проекте «Диалог искусств», когда лекции сопровождаются музыкой. Нас ждет лекция и концерт «О празднике Пасхи в царском дворце». Начало в 13.00. 6+

В 14.00 собирайте у экранов детей, чтобы они услышали музыкально-визуальный спектакль «Аленький цветочек». Артист Максим Леонидов, что недавно стал героем новостей читает сказку в сопровождении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Коллектив исполнит фрагменты музыки Сергея Прокофьева из балетов «Ромео и Джульетта» и «Золушка». 6+





Автор: leonidov.ru/
Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В 16.00 «Фонтанка» покажет беседу в рамках фестиваля балета Dance Open. Александр Малич и его Hot Culture («Хот Культур») примут в гости галериста Марину Гисич. 18+

В 17.00 мы перенесемся в студию «Фонтанки» и «Просто поговорим...». В гостях у Андрея Константинова по прямой связи — писатель Леонид Юзефович. 18+

В 19.00 нас ждет «Домашний концерт Сосо Павлиашвили». Певец и композитор исполнит свои хиты в прямом эфире и ответит на вопросы читателей «Фонтанки». 18+

И в это же время на странице «Театры» Малый драматический театр — Театр Европы покажет спектакль Льва Додина «Король Лир». 18+

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»

 

В будущее возьмут не всех. Какие культурные пространства Петербурга не переживут пандемию без помощи

26 апреля 2020, 11:48
«Месяц мы продержимся, на другой будет сложно, а на третий — помрём». Кинотеатры, книжные магазины, арт-центры, галереи рассказали «Фонтанке», как переживают вспышку коронавируса. Объясняем, какие знаковые пространства мы можем потерять и как им помочь.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора
Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта
>