Сегодня в эфире #безантракта: Максим Леонидов, Леонид Юзефович, Сосо Павлиашвили, «Король Лир» Льва Додина
День 28 апреля начнем сразу с прекрасного: Эрмитаж подарит нам тот концерт, который планировал провести офлайн, но не сбылось. Речь о проекте «Диалог искусств», когда лекции сопровождаются музыкой. Нас ждет лекция и концерт «О празднике Пасхи в царском дворце». Начало в 13.00. 6+
В 14.00 собирайте у экранов детей, чтобы они услышали музыкально-визуальный спектакль «Аленький цветочек». Артист Максим Леонидов, что недавно стал героем новостей читает сказку в сопровождении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Коллектив исполнит фрагменты музыки Сергея Прокофьева из балетов «Ромео и Джульетта» и «Золушка». 6+
В 16.00 «Фонтанка» покажет беседу в рамках фестиваля балета Dance Open. Александр Малич и его Hot Culture («Хот Культур») примут в гости галериста Марину Гисич. 18+
В 17.00 мы перенесемся в студию «Фонтанки» и «Просто поговорим...». В гостях у Андрея Константинова по прямой связи — писатель Леонид Юзефович. 18+
В 19.00 нас ждет «Домашний концерт Сосо Павлиашвили». Певец и композитор исполнит свои хиты в прямом эфире и ответит на вопросы читателей «Фонтанки». 18+
И в это же время на странице «Театры» Малый драматический театр — Театр Европы покажет спектакль Льва Додина «Король Лир». 18+
Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
В будущее возьмут не всех. Какие культурные пространства Петербурга не переживут пандемию без помощи
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