«Весна вступила в свои права». Петергоф «открыл» фонтаны — виртуально
Музей-заповедник «Петергоф», закрытый для публики из-за распространения коронавируса, компенсировал посетителям открытие фонтанов, которого они не увидят в сезоне-2020. Вместо шоу, намеченного на 25 апреля, сотрудники ГМЗ выложили в соцсетях ролик о весне в дворцовой резиденции.
«Весна вступила в свои права. Для всех нас это означает, что в Петергофе начался новый фонтанный сезон. Однако сегодня здесь непривычно пусто и тихо, хотя, благодаря стараниям сотрудников музея-заповедника, парки и фонтаны к сезону полностью готовы. Давайте вместе ждать и надеяться, что скоро Петергоф подарит всем традиционные весенние настроения, а для того, чтобы это произошло пока побудем дома!» — говорится в комментарии к ролику.
Кроме того, на сайте музея выложена подборка фотографий о том, как фонтаны открывали с 2010 по 2019 годы.
Фото: peterhofmuseum.ru/multimedia/leto
Как поясняют в музее, даже несмотря на отсутствие гостей, все службы Петергофа продолжают работать. В заповеднике провели тестовые пуски фонтанов, а «дежурные сотрудники отдела гидротехнических сооружений ежедневно проверяют важнейшие узлы фонтанной системы». «Парковые службы занимаются подготовкой клумб, зеленых ограждений, обработкой деревьев и кустарников», — отмечает пресс-служба ГМЗ.
Кроме того, на днях в Тронный зал Большого петергофского дворца возвратились две люстры XVIII века. В реставрационных мастерских расчистили хрустальные подвески старинных светильников, запаяли трещины и заменили крепеж на расшатанных деталях.
«Фонтанка.ру»
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