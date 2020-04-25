Колизей снова откроют для посетителей в мае – вместе с другими итальянскими достопримечательностями Версия для печати Tweet

Италия готова вернуть к работе музеи и памятники архитектуры в мае. Об этом сообщил министр культуры и туризма этой страны Дарио Франческини, сообщает Meduza со ссылкой на издание La Repubblica. Речь идёт о таких достопримечательностях, как Колизей, археологический комплекс «Помпеи» и всех других, которые будут готовы принять посетителей и обеспечить меры безопасности.

Карантин в Италии планируют снять 4 мая, однако культурные площадки откроются несколько позже. Точных сроков Дарио Франческини не назвал.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса большинство европейских стран закрыли для посетителей ведущие музей и культурные центры. К примеру, в середине марта во Франции перестал принимать гостей Лувр.

«Фонтанка.ру»