Колизей снова откроют для посетителей в мае – вместе с другими итальянскими достопримечательностями
25 апреля 2020, 21:04Версия для печати
Италия готова вернуть к работе музеи и памятники архитектуры в мае. Об этом сообщил министр культуры и туризма этой страны Дарио Франческини, сообщает Meduza со ссылкой на издание La Repubblica. Речь идёт о таких достопримечательностях, как Колизей, археологический комплекс «Помпеи» и всех других, которые будут готовы принять посетителей и обеспечить меры безопасности.
Карантин в Италии планируют снять 4 мая, однако культурные площадки откроются несколько позже. Точных сроков Дарио Франческини не назвал.
Автор: Diliff - собственная работа, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2067974
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Напомним, в связи с пандемией коронавируса большинство европейских стран закрыли для посетителей ведущие музей и культурные центры. К примеру, в середине марта во Франции перестал принимать гостей Лувр.
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