В список системообразующих предприятий включили кинокомпании. Михалков, Бекмамбетов, Роднянский смогут претендовать на господдержку

Правительственная комиссия под председательством Андрея Белоусова внесла в список системообразующих предприятий России 26 организаций в сфере культуры. Именно эти компании смогут в первую очередь рассчитывать на государственную поддержку в период распространения коронавируса. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба министерства культуры.

Новая часть списка, в основном, состоит из кинокомпаний, причём это те представители киноотрасли, которые нередко получают финансирование по линии минкультуры или Фонда кино — Bazelevs Тимура Бекмамбетова, студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, кинокомпания «СТВ» Сергея Сельянова, «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского. Также в перечень включены несколько сетей кинотеатров («Синема Парк», «КИНОМАКС», «КАРО ФИЛЬМ Менеджмент») и кинокомпаний, принадлежащих государству («Мосфильм», «Ленфильм», киностудия имени Горького, «Союзмультфильм»).

В числе счастливчиков также оказались два предприятия, работающие в сфере сохранения объектов культурного наследия — московские Центральные научно-проектные реставрационные мастерские и Межобластное научно-реставрационное художественное управление.

Весь список выглядит так:

1. ООО «Кинокомпания «СТВ»;

2. ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;

3. ООО «Базелевс»;

4. ООО «АРТ ПИКЧЕРС СТУДИЯ»;

5. ООО «Водород 2011»;

6. ООО «Марс Медиа Энтертеймент»;

7. ЗАО «Дирекция кино»;

8. ЗАО «ВБД ГРУП»;

9. ООО «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»;

10. ООО «Нон-Стоп Продакшн»;

11. ООО «ТПО «Рок»;

12. ООО «Профит»;

13. Студия анимационного кино «МЕЛЬНИЦА»;

14. ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»;

15. АО «АЭРОПЛАН»;

16. ООО «СМЕШАРИКИ»;

17. ООО «Лицензионные бренды»;

18. ФГУП «ТПО «Киностудия «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»;

19. ФГУП «Киноконцерн «МОСФИЛЬМ»;

20. АО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.ГОРЬКОГО»;

21. АО «Киностудия «ЛЕНФИЛЬМ»;

22. АО «Синема Парк»;

23. АО «КИНОМАКС»;

24. ООО «КАРО ФИЛЬМ Менеджмент»;

25. ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»;

26. АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление».

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»