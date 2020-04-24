В список системообразующих предприятий включили кинокомпании. Михалков, Бекмамбетов, Роднянский смогут претендовать на господдержку

24 апреля 2020, 18:56
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Правительственная комиссия под председательством Андрея Белоусова внесла в список системообразующих предприятий России 26 организаций в сфере культуры. Именно эти компании смогут в первую очередь рассчитывать на государственную поддержку в период распространения коронавируса. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба министерства культуры.

Новая часть списка, в основном, состоит из кинокомпаний, причём это те представители киноотрасли, которые нередко получают финансирование по линии минкультуры или Фонда кино — Bazelevs Тимура Бекмамбетова, студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, кинокомпания «СТВ» Сергея Сельянова, «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского. Также в перечень включены несколько сетей кинотеатров («Синема Парк», «КИНОМАКС», «КАРО ФИЛЬМ Менеджмент») и кинокомпаний, принадлежащих государству («Мосфильм», «Ленфильм», киностудия имени Горького, «Союзмультфильм»).

В числе счастливчиков также оказались два предприятия, работающие в сфере сохранения объектов культурного наследия — московские Центральные научно-проектные реставрационные мастерские и Межобластное научно-реставрационное художественное управление.

Весь список выглядит так:

1. ООО «Кинокомпания «СТВ»;
2. ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;
3. ООО «Базелевс»;
4. ООО «АРТ ПИКЧЕРС СТУДИЯ»;
5. ООО «Водород 2011»;
6. ООО «Марс Медиа Энтертеймент»;
7. ЗАО «Дирекция кино»;
8. ЗАО «ВБД ГРУП»;
9. ООО «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»;
10. ООО «Нон-Стоп Продакшн»;
11. ООО «ТПО «Рок»;
12. ООО «Профит»;
13. Студия анимационного кино «МЕЛЬНИЦА»;
14. ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»;
15. АО «АЭРОПЛАН»;
16. ООО «СМЕШАРИКИ»;
17. ООО «Лицензионные бренды»;
18. ФГУП «ТПО «Киностудия «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»;
19. ФГУП «Киноконцерн «МОСФИЛЬМ»;
20. АО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.ГОРЬКОГО»;
21. АО «Киностудия «ЛЕНФИЛЬМ»;
22. АО «Синема Парк»;
23. АО «КИНОМАКС»;
24. ООО «КАРО ФИЛЬМ Менеджмент»;
25. ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»;
26. АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление».

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

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