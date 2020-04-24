«Фонтанка» покажет премьеру фильма-концерта памяти сооснователя «Гражданской обороны» Константина Рябинова (Кузьмы УО)

24 апреля 2020, 17:08
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На 40-й день со смерти музыканта Константина Рябинова, одного из основателей группы «Гражданская оборона» и соратника Егора Летова, в эфире проекта «Фонтанки» #безантракта пройдет премьера фильма-концерта из его песен. Запись можно будет увидеть 24 апреля в 20.30 на странице tv.fontanka.ru.

«Идея картины возникла спонтанно, так как первоначально мы хотели делать концерт на 40 дней клубе «Камчатка», — рассказала инициатор проекта, художник, куратор арт-проектов, вдова музыканта Ирина Рябинова. — Но в силу сегодняшних событий возникла мысль о фильме-концерте. Все музыканты, с которыми он работал, выступал в совместных проектах, откликнулись с большим желанием и любовью».

Она уточнила, что в фильме прозвучат кавер-версии песен Константина.



Фото: кадр из интервью для фильма "Следы на снегу"

«Музыканты выбирали песни по ощущению, не было строгих ограничений, поэтому есть повторения, но их сложно сопоставить так как манера исполнения — разная», — пояснила она.

Записи прислали Андрей Машнин, Александр Чернецкий, Сергей Летов, Ник Рок-н-ролл, Олег Судаков, Алексей Плюснин и многие другие. В работе над фильмом принимали участие Ирина Рябинова, Серафима Рябинова и Михаил Шишканов.

Напомним, Константина Рябинова не стало 16 марта.

«Фонтанка.ру»

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