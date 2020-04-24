Эрмитаж-Амстердам превратился в ресторан. Музей показал, как готовит еду для нуждающихся

Десятки пицц, салатов и десертов готовит еженедельно музейная кухня филиала «Эрмитаж-Амстердам» в голландской столице. Сам музей пока не может принимать посетителей из-за коронавируса, но за закрытыми дверьми его кухня напряженно работает. Ингредиенты для блюд жертвуют поставщики и различные организации.

Бесплатные блюда, которые готовят на кухне филиала Эрмитажа, предназначены для медицинских учреждений, приютов для бездомных и домов престарелых. Целью инициативы было поддержать тех, кто вынужден работать с удвоенной силой в условиях борьбы с коронавирусом.

«Мы получаем множество положительных отзывов и надеемся расширить свою работу, чтобы помогать большему количеству людей, но мы зависим от количества получаемых ингредиентов», – комментирует директор «Эрмитаж-Амстердам» Кателейн Брурс.





Фото: facebook.com/hermitage.amsterdam Фото: facebook.com/hermitage.amsterdam

«Фонтанка.ру»