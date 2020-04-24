Сегодня в эфире #безантракта: опера «Кот в сапогах», Жан-Мишель Баския, Интарс Бусулис, концерт памяти сооснователя «Гражданской обороны»

Пятница — последний рывок перед уик-эндом. Перед двумя днями без тренировок уделим полчаса занятию от Федерации бокса Санкт-Петербурга. Начало — 24 апреля в полдень на главной странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» #безантракта. 12+.

В 13.00 продолжим знакомство с экспозицией в Кутузовском коридоре Государственного Эрмитажа. Напомним, начатая накануне тема, — Европа в эпоху Великого переселения народа и археологические памятники конца IV – VI века. 6+

В 14.00 у нас впервые — авторская передача директора ГМЗ «Петергоф» Елены Кальницкой «О Петергофе — субъективно». 6+





Фото: peterhofmuseum.ru Фото: peterhofmuseum.ru

А в 15.00 — детский час: в этот раз шедевр для вас подготовил театр «Санктъ-Петербургъ Опера». Это опера Цезаря Кюи «Кот в сапогах». Режиссер — Юрий Александров. 6+

В 16.30 имеет смысл заглянуть на страницу «Музеи». Там не только хранятся записи прошедших трансляций, которые вы можете посмотреть в любое удобное для вас время, но и появится второй плеер. На нем в 16.30 мы покажем продолжение рассказа том, как в Русском музее оказалась коллекция Музея Людвига, и из чего она состоит. А после этой получасовой мини-экскурсии вас ждет часовая лекция выдающегося специалиста — ведущего научного сотрудника отдела новейших течений Русского музея Олеси Туркиной «Легенда Жан-Мишель Баския». 6+

Кому не до высоких материй и хочется актуального — в 17.00 возвращайтесь на основную страницу #безантракта: там итоги недели в прямом эфире из студии «Фонтанки» подведет Андрей Константинов. 18+

А в 19.00 начнется очередной «Домашний концерт» — в этот раз из Латвии. Интарс Бусулис исполнит песни в прямом эфире и ответит на вопросы аудитории. 18+

Но и это еще не все: в 20.30 на «Фонтанке» запланирована премьера фильма-концерта памяти сооснователя группы «Гражданская оборона» Константина Рябинова, «Кузи УО» — уже 40 дней, как его не стало. Его произведения исполняют друзья и коллеги — Андрей Машнин, Александр Чернецкий, Сергей Летов, Ник Рок-н-ролл, Олег Судаков, Алексей Плюснин и другие. Все записи, из которых собрана картина — совсем новые, монтаж фильма завершается буквально в эти часы. 18+

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»