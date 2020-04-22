Lionsgate снимет приквел к «Голодным играм». Он раскроет историю диктатора

По мотивам нового романа Сьюзен Коллинз «Баллада о птицах и змеях» снимут приквел к кинотрилогии «Голодные игры». Проектом займётся компания Lionsgate, к работе приступит прежняя команда во главе с режиссёром Фрэнсисом Лоренсом. А вот актёрский состав пока неизвестен, сообщат издание Deadline.

Сюжет пока также разглашается лишь в общих очертаниях. Главным героем станет Кориолан Сноу — президент-диктатор государства под названием Панем, где происходит действие романов и фильмов: именно там проводятся «Голодные игры». Правда, мы увидим Сноу 18-летним юношей.





Фото: постер фильма Фото: постер фильма

«Баллада о птицах и змеях» выходит 19 мая в ряде англоязычных стран — от США и Великобритании до Новой Зеландии. Когда книга будет переведена на русский, не сообщается.

«Фонтанка.ру»