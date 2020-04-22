Warner Music музыкальным марафоном с Coldplay и Twenty One Pilots соберет деньги для ВОЗ

22 апреля 2020, 18:45
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Трехдневный виртуальный музыкальный фестиваль с участием звезд проведет компания Warner Music с 24 по 26 апреля. Событие включит 65 выступлений, в числе участников — Эд Ширан, Бруно Марс, Green Day, Coldplay, Korn, Twenty One Pilots, David Guetta и многие другие.

Как сообщает Rolling Stone, представления виртуального марафона будут сниматься в разных городах мира. Выступления транслируют на сайте PlayOnFest.com и на канале Songkick в YouTube.



Фото: instagram.com/coldplay

С помощью марафона планируется собрать деньги для фонда Всемирной организации здравоохранения, занимающегося борьбой с новым коронавирусом. Ранее концерт в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом, дали Билли Айлиш, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие звёзды.

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