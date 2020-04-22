Тенор Юсиф Эйвазов запускает интервью-проект. Гостями Instagram станут Доминго и, возможно, Гергиев

Известный тенор Юсиф Эйвазов, супруг звезды Венской оперы и Мариинского театра Анны Нетребко попробует себя в качестве ведущего. В его Instagram появилась информация о запуске цикла передач «Разговор с интересными людьми».

Первый эфир запланированы на 22 апреля — в 17.15 по европейскому времени (18.15 пор российскому) пройдет встреча со скрипачом и дирижером Максимом Венгеровым. Также певец анонсировал встречу с Валерием Гергиевым, но сразу оговорил, что она может не состояться.





Фото: instagram.com/yusif_eyvazov_official Фото: instagram.com/yusif_eyvazov_official

Кроме того, среди гостей Эйвазова, по сведениям агентства ТАСС, ссылающегося на пресс-службу соорганизаторов проекта, концертного агентства Berin Iglesias Art, будут Пласидо Доминго, Денис Мацуев, Екатерина Семенчук, Эльчин Азизов, Игорь Бутман, Елена Стихина, Максим Миронов и другие.

«Фонтанка.ру»