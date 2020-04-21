«Если ты собрался куда-то, подумай и семь раз отмерь». БГ спел о самоизоляции

Борис Гребенщиков выпустил новую песню о текущих событиях в мире. Композиция «Не выходи за дверь» рассказывает о самоизоляции, людях в спецодежде, которые ждут «на лестничной клетке» и новостях, похожих на «выгребную яму».

Здравствуй, новый день,

Такого еще не было прежде.

Если ты собрался куда-то,

Подумай и семь раз отмерь.

Лестничная клетка,

А там уже стоят в спецодежде -

Не выходи за дверь.

Гребенщиков исполнил песню на видео, сидя на фоне залитого солнцем луга и деревьев. Где именно сейчас находится музыкант, неизвестно, но поклонники оценили не только трек, но и радужный пейзаж.





Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео

«Благодарю! Прекрасен на фоне цветущих деревьев!», «А где это происходит? Где БГ изолировался? Всё какие-то красивые пейзажи», «А где это такая буйная весна?» — пишут пользователи. Отметим только, что информации BBC https://www.bbc.com/russian/features-52049169, БГ переживает пандемию коронавируса в Лондоне.

Это уже не первый «домашний клип» Гребенщикова – в = соцсетях музыкант ежедневно выкладывает ролики с песнями, назвав весь цикл «Подношение интересному времени». Съемки всегда проходят на разном фоне.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»