«Если ты собрался куда-то, подумай и семь раз отмерь». БГ спел о самоизоляции

21 апреля 2020, 11:28
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Борис Гребенщиков выпустил новую песню о текущих событиях в мире. Композиция «Не выходи за дверь» рассказывает о самоизоляции, людях в спецодежде, которые ждут «на лестничной клетке» и новостях, похожих на «выгребную яму».

Здравствуй, новый день,
Такого еще не было прежде.
Если ты собрался куда-то,
Подумай и семь раз отмерь.
Лестничная клетка,
А там уже стоят в спецодежде -
Не выходи за дверь.

Гребенщиков исполнил песню на видео, сидя на фоне залитого солнцем луга и деревьев. Где именно сейчас находится музыкант, неизвестно, но поклонники оценили не только трек, но и радужный пейзаж.



Фото: скриншот видео

«Благодарю! Прекрасен на фоне цветущих деревьев!», «А где это происходит? Где БГ изолировался? Всё какие-то красивые пейзажи», «А где это такая буйная весна?» — пишут пользователи. Отметим только, что информации BBC https://www.bbc.com/russian/features-52049169, БГ переживает пандемию коронавируса в Лондоне.

Это уже не первый «домашний клип» Гребенщикова – в = соцсетях музыкант ежедневно выкладывает ролики с песнями, назвав весь цикл «Подношение интересному времени». Съемки всегда проходят на разном фоне.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

В поддержку журнала «Звезда» проведут аукцион. Среди лотов – алкогольное письмо Довлатова и «автограф Бродского Коту»

21 апреля 2020, 12:58
Аукционный дом «12-й стул» проведёт торги в поддержку петербургского журнала «Звезда», находящегося на грани закрытия. С молотка уйдут 80 лотов, в том числе автографы Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Андрея Битова, Александра Кушнера, печатная машинка «Ундервуд» начала XX века и вывеска «Звезды» 1950-х годов.

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