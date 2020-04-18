Netflix выложил в сеть бесплатные документалки. Вот что можно посмотреть
Стриминговый гигант Netflix выложил на своём YouTube коллекцию собственных документальных фильмов. Этот шаг поможет учителям и родителям занять детей, находящихся в самоизоляции, считают в компании.
«Много лет Netflix разрешал учителям показывать документальные ленты в классах. Но теперь это невозможно, так как школы закрыты. По просьбе педагогов мы сделали подборку на YouTube-канале Netflix США», — отмечается в пресс-сообщении компании.
Сейчас для пользователей по всему миру доступны следующие фильмы:
Abstract: The Art of Design, первый сезон — сериал об искусстве и философии дизайна. 14+.
Babies (отдельные серии) — сериал о том, как растут младенцы в первый год своей жизни. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Chasing Coral — фильм о наблюдении за коралловыми рифами. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Explained — эпизоды сериала, объясняющего самые вещи — от кризиса, связанного с нехваткой воды, до гендерного неравенства. 18+.
Knock Down the House — фильм о четырех женщинах, боровшихся за места в Конгрессе США в 2018 году. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Our Planet — фильм о природном разнообразии планеты — от джунглей и пустынь до морей и лесов. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Period. End of Sentence — короткометражка об индийских женщинах, борющихся против дискриминации. Рекомендуется для просмотра с родителями.
The White Helmets — короткометражка о трёх волонтёрах, помогающих местным жителям в Сирии и Турции. Рекомендуется для просмотра с родителями.
Zion — байопик о Зайоне Кларке, борце из США, родившемся без ног. Рекомендуется для просмотра с родителями.
13th — лента о 13-й поправке в Конституцию США, отменившей рабство. 17+.
Все фильмы пока доступны только на английском языке, однако Netflix обещает снабдить их субтитрами на 12 языках. В дополнение к кино можно ознакомиться с образовательными материалами.
Вся коллекция доступна по ссылке.
«Фонтанка.ру»
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