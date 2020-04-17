Пиотровский предложил Беглову новый формат «Бессмертного полка» — в окнах домов

17 апреля 2020, 22:33
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Президент Всемирного клуба петербуржцев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил губернатору Петербурга Александру Беглову предложение изменить формат акции «Бессмертный полк» на дистанционный — «в связи с введенным в Санкт-Петербурге режимом повышенной готовности».

«Пусть каждая семья выставит в окнах квартир портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны и ровно в 21.00, вместе с первым залпом салюта Победы зажжет свечу Памяти, — написал Пиотровский. — Пусть тысячи огней вспыхнут на улицах Санкт-Петербурга, и их гирлянда протянется от улицы к улице, соединив сердца петербуржцев».





Автор: Павел Каравашкин/ "Фонтанка.ру"
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Михаил Пиотровский подчеркнул, что «День Победы — главный праздник нашей страны», а акция «Бессмертный полк» — «его важная часть, ставшая всенародной», и эту традицию «важно не утратить».

Соответствующий документ можно прочесть в группе Эрмитажа.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы 9 мая.

«Фонтанка.ру»

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