Пиотровский предложил Беглову новый формат «Бессмертного полка» — в окнах домов
Президент Всемирного клуба петербуржцев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил губернатору Петербурга Александру Беглову предложение изменить формат акции «Бессмертный полк» на дистанционный — «в связи с введенным в Санкт-Петербурге режимом повышенной готовности».
«Пусть каждая семья выставит в окнах квартир портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны и ровно в 21.00, вместе с первым залпом салюта Победы зажжет свечу Памяти, — написал Пиотровский. — Пусть тысячи огней вспыхнут на улицах Санкт-Петербурга, и их гирлянда протянется от улицы к улице, соединив сердца петербуржцев».
Михаил Пиотровский подчеркнул, что «День Победы — главный праздник нашей страны», а акция «Бессмертный полк» — «его важная часть, ставшая всенародной», и эту традицию «важно не утратить».
Соответствующий документ можно прочесть в группе Эрмитажа.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы 9 мая.
«Фонтанка.ру»
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