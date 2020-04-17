Сегодня в эфире #безантракта: Алексей Герман-младший, Лев Лурье о фильме Полански, Денис Клявер, спектакль Андрея Могучего
Пятничный эфир будет возвышенным и насыщенным. Начнется, правда, он все равно с полуденной тренировки от Федерации бокса Санкт-Петербурга. (12+)
В 13.00 вас ждут несметные богатства. Новая экскурсия Эрмитажа называется «Изобретение роскоши. Греческое и римское золото в залах Античного мира». Рассказывает научный сотрудник отдела Античного мира Ольга Горская. (6+)
В 14.00 — вновь «Карантинник» в студии «Фонтанки»: в этот раз гостем Ольги Маркиной (правда, дистанционно) станет режиссер Алексей Герман-младший. Беседа ведется в прямом эфире. (18+)
В 15.00 вы послушаете новую лекцию от «ДК Лурье». Сам Лев Лурье и научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Валерий Дымшиц прокомментируют фильм «Офицер и шпион» Романа Полански. Лекторы подойдут к картине с позиций истории и напомнят о деле Дрейфуса. (12+)
В 17.00 вернемся в студию «Фонтанки», где итоги недели подведет Андрей Константинов — конечно, в прямом эфире. (18+)
В 18.00 отправимся в театр «Мюзик-холл». Виртуальный «Путеводитель по оркестру» для вас составит худрук театра, дирижер Фабио Мастранджело, который расскажет об истории музыкальных инструментов и познакомит с музыкантами симфонического оркестра «Северная Симфония». (6+)
В 19.00 мы отправимся домой к эстрадному певцу Денису Кляверу. Он исполнит свои новые и старые любимые песни и ответит на вопросы читателей в прямом эфире. (18+)
И в это же время на странице «Театры» вас ждет путешествие в 2005 год — когда во дворе Михайловского замка Андрей Могучий с Александром Шишкиным поставили уникальный спектакль «Петербург» по Андрею Белому. (18+)
Фото: alexandrinsky.ru
Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.
«Фонтанка.ру»
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