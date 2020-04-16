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Петербургские школьники объединились в оркестр из самоизоляции. Посмотрите, как они играют Шостаковича, сидя по домам

Петербургские школьники присоединились к глобальному тренду и записали собственное многоканальное видео виртуального оркестра. Каждый у себя дома играл партию одного и того же музыкального произведения — вальса из джазовой сюиты №2 Дмитрия Шостаковича. А потом все ролики объединили.

На флешмоб обратил внимание председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, который поделился видео на своей странице «ВКонтакте».

«С 6 апреля все образовательные учреждения в сфере культуры Санкт-Петербурга перешли на дистанционную форму обучения, — прокомментировал он. — Да, было много технических вопросов и даже сомнений. Но все они окончательно развеются, когда вы увидите это виртуозное выступление юных музыкантов концертного камерного оркестра детской школы искусств имени Евгения Мравинского. Художественный руководитель и дирижёр коллектива — Андрей Мазницин».

Ранее Омская филармония таким образом записала ролик с музыкой из «Игры престолов», симфонический оркестр из Челябинска — финал Пятой симфонии Чайковского, а Национальный оркестр Франции — «Болеро» Равеля.

«Фонтанка.ру»